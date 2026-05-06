Milei ratificó a Adorni en el cargo: “No voy a echar gente honesta”

El Presidente Javier Milei volvió a defender al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que la senadora Patricia Bullrich pidiera que presente su declaración jurada “de manera urgente”.

“Manuel Adorni va a presentar los papeles antes del 31 de julio, los tiene así que no hay problema, pero hay una cuestión de los tiempos de la justicia -afirmó el Presidente-. Lo que hizo Patricia es spoilear lo que efectivamente iba a suceder”.

Además, aseguró que el jefe de Gabinete tiene “todo en regla” y aseguró que no va a echarlo. “No voy a ejecutar gente honesta”, dijo.

“Hay una fecha en la que se hacen las presentaciones y Manuel decidió por las estupideces que se debaten públicamente de gente que ni siquiera sabe sumar y restar y viola la partida doble, Manuel está en eso”, afirmó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Los va a presentar y que se terminen todas estas mentiras y fantasías engendradas por una gran mentirosa como es la señora (Marcela) Pagano -remarcó el Presidente-. Nadie se queda con los dedos sucios dentro de mi gobierno”.

Respecto de su defensa de Adorni, Milei hizo hincapié en que “las cosas que me presentó estaban en orden”. También desmintió las versiones de haber recibido pedidos entre sus funcionarios para correr al ministro coordinador: “Nadie me planteó que Adorni tiene que estar fuera del gabinete”.

“No voy a dejar de hacer las cosas que son correctas. El año que viene los argentinos decidirán si quieren 4 años más de Milei o no. Y no hay problema. Si se deteriora la imagen en el medio por hacer las cosas bien, es la vida”, aseguró Milei.

El jefe de Estado también aseguró que “el desgaste político no me importa porque yo trato con seres humanos grandes, honestos, que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente”.

“Nosotros no necesitamos vivir del Estado: si la gente quiere volver al modelo del fracaso, que así sea. Volveremos a trabajar al sector privado”, reafirmó.

“El ajuste lo hicimos en el Estado, a la casta. El salario informal le está ganando por escándalo a la inflación”, destacó el Presidente, aunque también reconoció que “hubo un salto en la tasa de inflación y yo no fingí demencia. Dije que era un dato de porquería”.

“Entiendo el malestar de las cosas que pasaron en el primer trimestre. La gente tiene razón”, se sinceró Milei. “Pero la economía se está empezando a dinamizar, los salarios reales vuelven a crcer y la actividad mejora”, indicó. (con información de TN)