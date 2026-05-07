Caputo defendió el plan y volvió a criticar a los empresarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que espera que la inflación continúe desacelerándose. También defendió el rumbo del plan económico y destacó el equilibrio fiscal alcanzado.

“En abril vamos a ver una inflación más baja y creemos que eso se va a seguir dando en los próximos meses”, sostuvo el funcionario. Además, explicó que, como respuesta a la reducción del déficit fiscal, la emisión monetaria se frenó e impactó directamente sobre la dinámica de precios: “Como no hay déficit, ya no está ese llamado al Banco Central. Los precios tienden a converger a la inflación internacional”.

Además, arremetió contra los empresarios: “Si no competimos, no tenemos incentivos para ser eficientes. Aquí teníamos la economía cerrada y la macroeconomía desordenada, lo que nos exigía retornos altísimos. Los empresarios querían desorden macroeconómico para cobrar lo que quisieran y eso lo pagaban los argentinos".

En ese sentido, Caputo insistió en que el superávit fiscal “ordena la macroeconomía” y aseguró que el Gobierno logró cortar con una dinámica histórica de emisión y endeudamiento. “El equilibrio fiscal es central en la Argentina, siempre fue la madre de los problemas”, remarcó durante una entrevista en el programa Economistas de la TV Pública.

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El ministro también destacó que el país atraviesa un momento de fuerte ingreso de inversiones, especialmente en el área de la energía y minería.

Según adelantó, en los próximos 30 días podrían aprobarse proyectos por entre US$30.000 y US$40.000 millones. Además, también señaló que gran parte de los dólares que compra el Banco Central provienen de esos sectores y no solamente del agro.

Durante el diálogo, afirmó que actualmente hay “récord de depósitos en dólares”, con US$38.000 millones en los bancos, superando los niveles registrados durante el gobierno de Mauricio Macri.

También respaldó el programa económico del Gobierno y afirmó que, durante la cumbre del G20, la Argentina fue puesta como “ejemplo de lo que hay que hacer”, según el secretario del Tesoro de Estados Unidos y otros funcionarios internacionales.

En ese sentido, sostuvo que el superávit fiscal y energético le permitió al país enfrentar el shock externo “como nunca antes” y aseguró que tanto la estabilidad macroeconómica como el “respeto por la propiedad privada” impulsaron inversiones en Vaca Muerta. Sobre eso, especuló que la Argentina podría exportar US$350.000 millones en los próximos diez años.

Por otra parte, el ministro aseguró que la economía comenzó a mostrar señales de recuperación. “Industria y construcción pegaron la vuelta en marzo. En abril va a estar mejor y en mayo y junio se va a ver una mejora sustancial”, afirmó. Además, proyectó que la economía crecerá un 3,5% este año y otro porcentaje similar en 2027. “Este es el camino correcto. Creo que se vienen los mejores meses”, concluyó. (TN)