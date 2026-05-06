Cavallo pidió levantar el cepo al dólar y Luis Caputo lo cruzó con dureza

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron al cruce del exjefe de Hacienda Domingo Cavallo, quien reclamó la eliminación del cepo al dólar y reclamó cambios al programa económico para bajar el riesgo país y acumular reservas.

Cavallo sostuvo que el Gobierno debería avanzar hacia una liberalización de las restricciones cambiarias para reforzar un descenso del riesgo país y permitir que la Argentina salga de la categoría de “mercado de frontera”.

“El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando, tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir”, planteó el exministro de Economía en declaraciones a Ahora Play.

La respuesta oficial no se hizo esperar. Milei cuestionó al exministro en un posteo en la red social X y sostuvo que su propuesta “contiene expropiaciones masivas”. Además, lo acusó de haber impulsado medidas que vulneraron la propiedad privada.

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“Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... Sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, señaló Milei.

En esa línea, Luis Caputo también apuntó contra el exministro de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

“Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”, escribió Caputo en X.

Y agregó: “Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Por último, quédate tranquilo, que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos".

Qué dijo Domingo Cavallo acerca del programa económico del Gobierno

Domingo Cavallo criticó el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo. Advirtió que “no hay reglas de juego claras que sirvan para anticipar cómo va a evolucionar la economía” en el largo plazo.

“Para que haya estabilidad y se logre el crecimiento, las reglas de juego de la economía tienen que asegurar que el equilibrio fiscal sea permanente. Y eso lo asegura solo un régimen monetario”, explicó.

En ese sentido, Cavallo insistió en la necesidad de avanzar hacia un esquema bimonetario sin restricciones. “Argentina necesita tener una moneda que sea convertible, es decir, que del peso se pueda pasar al dólar y del dólar al peso sin ningún tipo de restricción”, relató.

En su análisis, el exjefe de Hacienda también recomendó modificar la estrategia de acumulación de reservas internacionales.

"No vas a parar una corrida cambiaria si no tenés reservas”, alertó y agregó: “Tienen que decir ‘vamos a acumular reservas’ y hacerlo, sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio”. (TN)