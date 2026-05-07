Cuatro años de cárcel por la reducción a la servidumbre de una mujer

La Justicia Federal condenó a un sujeto a la pena de cuatro años de prisión por la reducción a la servidumbre de una joven en una vivienda de nuestra ciudad.

El fallo fue dictado en el marco de un juicio abreviado por la doctora Gabriela Marrón, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, y recayó en Walter Omar Mangioni.

En las últimas horas se llevó adelante la audiencia de acuerdo pleno, donde la magistrada escuchó a las partes y avaló el acuerdo,

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El sujeto, quien se encuentra detenido desde el pasado 26 de febrero en la delegación local de la Policía Federal, fue hallado culpable de los delitos de reducción a servidumbre, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y suministro de estupefacientes a título gratuito.

Según la acusación, Mangioni "redujo a condición de servidumbre a la víctima entre el 20 de septiembre y el 11 de noviembre del año pasado. Durante ese lapso cercenó su libertad ambulatoria y comunicativa, controló las actividades que podía realizar, la indujo al consumo de sustancias estupefacientes y la coaccionó e intimidó con la finalidad de mantenerla bajo su dominio".

En este aspecto, la fiscalía consideró que el procesado se valió de la extrema vulnerabilidad que presentaba la mujer, quien carecía de vivienda, sustento y contención afectiva.

También se estableció que al momento de su arresto tuvo en su poder 29,09 gramos de clorhidrato de cocaína con fines de comercialización.

"Dicha sustancia fue incautada en la esfera de dominio del imputado, lo tenía oculto en su ropa interior al momento del allanamiento realizado en su domicilio, ocasión en la que se le secuestraron recortes de nylon y una balanza de precisión".

Finalmente, se determinó que el sujeto le suministró, de manera periódica y habitual, cocaína a la mujer.