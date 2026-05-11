Con música y presencia de escuelas, se realizó el acto por el Día del Himno Nacional en Plaza Rivadavia

Con la participación de alumnos, docentes y vecinos, se realizó este lunes por la mañana en Plaza Rivadavia el acto conmemorativo por el 213° aniversario del Himno Nacional Argentino.

La actividad fue encabezada por la Banda Militar “Puerto Argentino”, perteneciente al Comando de la 3ra División de Ejército, que interpretó las estrofas de la canción patria frente al Palacio Municipal.

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El encuentro contó además con la presencia de instituciones educativas de la ciudad, autoridades y público en general, en el marco de una convocatoria abierta impulsada para conmemorar la fecha patria.

La jornada se desarrolló durante la mañana en el sector central de la plaza, donde también se desplegaron banderas y se realizó el acompañamiento protocolar habitual para este tipo de celebraciones.

El Himno Nacional Argentino fue aprobado como Marcha Patriótica por la Asamblea del Año XIII el 11 de mayo de 1813.