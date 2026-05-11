Le robaron herramientas a un fumigador por segunda vez en dos semanas

Ladrones forzaron y abrieron la tapa de la caja de la Hilux y robaron varias herramientas.

Por segunda vez en dos semanas el responsable de una empresa de fumigación bahiense resultó víctima de un robo y, nuevamente, el botín son herramientas que estaban guardadas en su vehículo.

El damnificado es Bruno Tenaglia, a quien esta madrugada desconocidos le sustrajeron elementos de trabajo que había en la caja de su camioneta Toyota Hilux, valuados en aproximadamente medio millón de pesos.

El rodado estaba estacionado en el sector de 11 de Abril y Estomba, donde con una piedra los ladrones rompieron y abrieron la tapa de la caja y se apoderaron de agujereadoras, destornilladores y amoladoras, entre otros artículos.

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"Hace 15 días me habían alcanzado a robar también algunas herramientas de la camioneta, cuando estaba estacionada en la primera cuadra de la calle Roca. Ahora me terminaron de romper toda la caja de la camioneta y nadie vio ni escuchó nada", enfatizó Tenaglia.

"Entre dos personas, como mínimo, se llevaron una caja gigante con un montón de herramientas, con una impunidad absoluta. No pasó ni un solo patrullero por ahí; la verdad es que es todo muy triste", agregó el fumigador.

Anteriormente Tenaglia había sido perjudicado por el robo de tres bicicletas.