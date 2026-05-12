Después de tres décadas, los vecinos de Juan A. Pradere tendrán su red de gas

El intendente de Patagones, Ricardo Marino, encabezó en Juan A. Pradere una reunión informativa junto a vecinos de la localidad para brindar detalles sobre el proyecto de ampliación de la red de gas que beneficiará a más de 100 usuarios.

La actividad contó con la participación de la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Pamela Baffoni; el presidente del Concejo Deliberante, Amílcar Safe; la delegada Silvana Dupré; los concejales Gustavo Kucich y Héctor Garrido (Fuerza Patria) y representantes de la empresa Camuzzi, quienes también brindaron precisiones técnicas sobre la obra.

Durante el encuentro, los vecinos escucharon atentamente los alcances del proyecto y realizaron distintas consultas vinculadas a la ejecución de la obra y al futuro acceso al servicio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La apertura de la reunión estuvo a cargo de Silvana Dupré, quien agradeció la presencia de los vecinos y destacó “la decisión del gobierno municipal” de avanzar en mejoras esenciales para la localidad.

Posteriormente, Amilcar Safe recordó que una de las primeras inquietudes planteadas al asumir la gestión “fue justamente la necesidad de extender la red de gas a sectores que aún no cuentan con el servicio”.

En tanto, el intendente Marino remarcó que se trata de una obra histórica para la comunidad y sostuvo que “hay vecinos que pasan mucho frío y había que buscar la manera de saldar esa deuda”. (agencia Patagones)