Sorpresa en River: Coudet borró a Subiabre y Kendry Páez de los concentrados

El entrenador de River Plate, Eduardo “Chacho” Coudet, sorprendió al dejar afuera de la lista de concentrados a Ian Subiabre y Kendry Páez para el partido ante Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura, en el estadio Monumental.

La decisión del técnico fue estrictamente futbolística, ya que ninguno de los dos futbolistas presenta molestias físicas.

La ausencia llamó la atención porque ambos venían sumando minutos en el ciclo de Coudet: Subiabre participó en 12 de los 13 encuentros dirigidos por el entrenador, mientras que el ecuatoriano Páez jugó en nueve partidos, tres de ellos como titular.

En sus lugares, el DT volvió a convocar a Santiago Lencina y Lautaro Pereyra, además de mantener en la nómina a Juan Cruz Meza, quienes no habían sido citados para el cruce de octavos de final ante San Lorenzo.

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La principal novedad positiva para River es el regreso de Franco Armani, quien dejó atrás una serie de problemas físicos que lo marginaron durante buena parte de la campaña. De todas formas, Santiago Beltrán conservaría la titularidad en el arco.

Además, en la defensa no estará Facundo González, quien tendrá descanso, en otra modificación de la lista para el encuentro en el que River buscará meterse entre los cuatro mejores del Apertura.