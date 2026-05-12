Incendio en una planta de silos en Stroeder

Los Bomberos Voluntarios de Stroeder debieron trabajar fuertemente este mediodía para sofocar un incendio en una planta de silos.

El hecho ocurrió este martes, en una instalación ubicada en el ingreso a la población.

Según se indicó, en ese lugar dos dotaciones de bomberos lograron sofocar un incendio que se generó en uno de los silos que forma parte de una planta de alimento balanceado.

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Si bien solo se reportaron daños materiales, en determinado momento la estructura sufrió una alteración debido al calor, que tuvo atentos a los servidores públicos para evitar que colapse. (Agencia Carmen de Patagones)