El Café Miravalles será escenario de una charla sobre Malvinas

El próximo sábado 25 de abril a las 19.30 se llevará a cabo una nueva edición del ciclo “Un vermut con la historia” en el Café Miravalles (avenida Cerri 777), con una charla dedicada a la temática de Malvinas.

La actividad es organizada por el ciclo cultural Bahía Blanca No Olvida, bajo la dirección del gestor cultural José Valle, y propone un espacio de intercambio que combina análisis histórico, testimonios y participación del público.

La coordinación estará a cargo del historiador César Puliafito, quien estará acompañado por Guillermo De La Fuente y Alejandro Meringer.

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El encuentro se desarrollará en formato de diálogo abierto.

La jornada incluirá además un segmento musical con interpretaciones de las cantantes Dai Redolfi y Cristina Marinissen, en un repertorio vinculado al cancionero popular argentino.

El Café Miravalles, ubicado frente a la Estación Sud, es un espacio tradicional de la ciudad que históricamente funcionó como punto de encuentro social y cultural.

La entrada será libre y gratuita.