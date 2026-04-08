Los analistas que releva el BCRA prevén un inflación de 3% en marzo y que se desacelerará en abril

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró sus nuevas estimaciones para la inflación y el dólar. Según los analistas, el IPC de marzo alcanzó el 3% y proyectan que abril rondará el 2,6%.

El dato del INDEC de la variación de precios del tercer mes del año se conocerá el próximo martes 14 de abril.

Los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1420 este mes. Así, los analistas pronostican que el tipo de cambio cerrará el 2026 en $1700.

En cuánto al dólar, según el último informe del REM, las consultoras esperan que el tipo de cambio minorista cierre este mes a $1420.

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Hacia mayo llegaría a $1449, es decir, $31,8 pesos menos que el cálculo anterior.



La proyección de los analistas para junio es de $1481.



Para julio, estimaron que el dólar podría estar en $1504.



A cuánto llegará la inflación en 2026

Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:

Marzo 2026: 3%



Abril 2026: 2,6%



Mayo 2026: 2,3%



Junio 2026: 2%



Julio 2026: 2%



Agosto 2026: 1,8%



Septiembre 2026: 1,8%

Todas las proyecciones del REM para el 2026