Los analistas que releva el BCRA prevén un inflación de 3% en marzo y que se desacelerará en abril
El Revelamiento de Expectativas del Mercado ajustó sus proyecciones al alza. Estimó que el dólar oficial rondará los $1420 para finales del cuarto mes del año.
El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró sus nuevas estimaciones para la inflación y el dólar. Según los analistas, el IPC de marzo alcanzó el 3% y proyectan que abril rondará el 2,6%.
El dato del INDEC de la variación de precios del tercer mes del año se conocerá el próximo martes 14 de abril.
Los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1420 este mes. Así, los analistas pronostican que el tipo de cambio cerrará el 2026 en $1700.
En cuánto al dólar, según el último informe del REM, las consultoras esperan que el tipo de cambio minorista cierre este mes a $1420.
- Hacia mayo llegaría a $1449, es decir, $31,8 pesos menos que el cálculo anterior.
- La proyección de los analistas para junio es de $1481.
- Para julio, estimaron que el dólar podría estar en $1504.
A cuánto llegará la inflación en 2026
Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:
- Marzo 2026: 3%
- Abril 2026: 2,6%
- Mayo 2026: 2,3%
- Junio 2026: 2%
- Julio 2026: 2%
- Agosto 2026: 1,8%
- Septiembre 2026: 1,8%
Todas las proyecciones del REM para el 2026
- Una inflación de 3% en marzo; de 2,6% en abril; de 2,3% en mayo; de 2% en junio; 2% en julio; 1,8% en agosto y de 1,8% en septiembre.
- Un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,3% en el primer trimestre del 2026 y 0,8% para el segundo.
- Un tipo de cambio nominal en $1420 por dólar para el promedio de abril.
- Un nivel de desempleo de 7,6% de la Población Económicamente Activa para el primer trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, los analistas mantuvieron su estimación y proyectaron una tasa de 7,3%.
- Para 2026, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen por un monto de US$93.235 millones e importaciones (CIF) en US$79.121 millones.
- Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $16 billones para 2026.
- Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados (promedio del rendimiento de los plazos fijos mayores al millón de pesos) para abril de 26,8% nominal anual. (con información de TN)