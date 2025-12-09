Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

La ciudad.

ABSA pidió extremar el cuidado del agua ante el aumento de la demanda por las altas temperaturas

Un consumo extraordinario por la ola de calor impide que el sistema recupere reservas y obliga a priorizar solo los usos esenciales para sostener el servicio en toda la región.

Imagen ilustrativa

Ante la continuidad de temperaturas elevadas en la región, ABSA solicitó a los usuarios de Bahía Blanca y localidades vecinas un uso responsable del agua potable.

La empresa advirtió que la demanda se incrementó en los últimos días hasta niveles que el sistema no puede sostener, lo que impide la recuperación de reservas durante la noche, como sucede habitualmente.

En este contexto, remarcó que resulta "de vital importancia" limitar el consumo a necesidades esenciales, principalmente hidratación e higiene.

También pidió evitar cualquier uso no prioritario para resguardar el suministro en Bahía Blanca, White, Cerri, Médanos y el resto de las localidades abastecidas.

Entre las recomendaciones, ABSA señaló la necesidad de suspender actividades recreativas que requieran agua de red, como el llenado de piletas, y postergar el lavado de autos.

Además, sugirió no regar veredas ni espacios verdes durante el día, con el fin de disminuir la presión sobre un recurso cuya disponibilidad se encuentra comprometida por la alta demanda.

La ciudad.
La región.
Básquetbol.
La ciudad.

