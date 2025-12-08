Bahía Blanca | Lunes, 08 de diciembre

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 9 de diciembre en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 9 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 36 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de templado a caluroso, con viento moderado del sector noroeste y muy buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará caluroso e inestable, con viento leve del noroeste rotando en aumento al sudoeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad será buena.

La noche, a su vez, será templada e inestable, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 24 grados.

