Video: una tolva con cemento se hundió en aguas de Puerto Rosales

Una tolva con cemento que era trasladada a bordo de un pontón se desprendió y hundió cuando era trasladada hacia la obra de ampliación del muelle de Otamérica, en aguas del partido de Coronel Rosales.

La tolva, perteneciente a la empresa ConcretNor, abastece de cemento a las plantas de Loma Negra que se encuentran en el mar produciendo hormigón.

"En el día de ayer se produjo el vuelco de un equipo estanco (tolva) mientras era transportado por medio de un pontón hasta el sector de obra de muelle. Se informa que, no habiendo riesgos operativos ni ambientales, se trabaja junto a la autoridad marítima para la recuperación del equipo y las investigaciones pertinentes para mitigar riesgos de este tipo. Nuestro compromiso es con la comunidad", indicaron desde la comuna rosaleña. (Extra Noticias)