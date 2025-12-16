Villa Mitre sale a la cancha, en el primer día de los tres que jugará consecutivamente

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre recibe a Ciclista (Junín), desde las 21, arbitraje de José Antonio Domínguez y Guillermo Dilernia, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Es el penúltimo partido del tricolor, que cerrará el año calendario el viernes, nuevamente como local, ante Provincial de Rosario, aunque en medio, también iniciará la final de Primera local, mañana jueves, ante Olimpo.

El tricolor afronta este juego con cuatro victorias consecutivas, sumando el triunfo ante Pico, por Liga Argentina, y con parte del plantel en las tres victorias frente a Pacífico, en la final del segundo tramo del torneo de Primera.

Esto le permitió, de alguna forma, salir del pozo en el que había caído con una sucesión de derrotas entre LA y torneo local.

Hasta el momento, el tricolor ganó 3 y perdió 5 (dos en casa), recuperándose en su última presentación como local, frente a Pico.

En cuanto a puntos promedia 80,8 a favor y 83 en contra, siendo el segundo equipo de la Conferencia al que más le convierten.

Ciclista, por su parte, viene de ceder el lunes ante Deportivo Viedma, 85 a 81. Previamente, había jugado tres como local, ganando uno. Arrastra cuatro derrotas en las últimas cinco presentaciones y su global es 4 triunfos y 8 caídas.

De visitante le ganó a Unión y perdió los cuatro restantes.

Curiosamente solamente tiene dos puntos de diferencia entre los tantos a favor y en contra, habiendo anotado 918 (a razón de 76,5 por partido) y recibiendo 920 (76,7).

Entre sus principales jugadores está el experimentado Damián Tintorelli (44 años), quien promedia 13,4 puntos y 7,8 rebotes.

En tanto, el jugador más ofensivo de los juninenses es Valentín Costa, quien convierte a razón de 15,4 puntos y reparte 4,3 asistencias por juego.

Entre los restantes con más participación, Tomás Pereyra promedia 10,6 puntos (es el máximo anotador de tres puntos, con 2,5 por juego) y 7,2 rebotes y Franco Lombardi convierte 12.2 puntos por partido.

Los otros que tiene a disposición el técnico Julián Pagura son el ecuatoriano Erick Mecías (8,8 puntos), Piero Di Prinzio, el colombiano Samuel Villa Toro, Franco Montemagio, Francisco Pagura (el hijo del DT) y Salvador Baracat.