Javier Milei se refirió por primera vez al caso del soldado muerto en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei rindió homenaje este jueves a los tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron esta semana, entre ellos el soldado Rodrigo Gómez, que fue encontrado sin vida el martes último en la Quinta de Olivos.

“Quiero conmemoró a los dos integrantes del Ejército y al integrante de Gendarmería que lamentablemente perdieron la vida esta semana”, dijo Milei al encabezar en el Colegio Militar el acto de entrega de sables y medallas 2025.

El mandatario planteó que cada uno de los soldados “desde su lugar sirvieron a la Nación y a todos los argentinos, y por eso merecen nuestra eterna gratitud. Mi equipo y yo estamos a disposición de lo que necesiten las familias”, amplió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otro lado, Milei reiteró en su discurso que “un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y construye las capacidad para sostener esa riqueza”.

Rodrigo Gómez, el soldado oriundo de la provincia de Misiones y fallecido en Olivos, pertenecía al Escuadrón Chacabuco, que forma parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” del Ejército Argentino, encargado de la seguridad presidencial en la quinta presidencial.

Una carta hallada cerca del cuerpo del soldado reforzó la hipótesis de un posible suicidio como causa de su deceso.

Los otros casos

El otro caso al que se refirió Milei tuvo lugar en la provincia de Corrientes, donde el suboficial principal Juan Pereira fue hallado este miércoles sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en una causa en la que también se investiga un suicidio.

El tercer caso, en tanto, ocurrió en Santiago del Estero, donde el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue hallado el martes ahorcado con una sábana con signos de violencia doméstica. (Fuente: NA).