Marcha de la CGT contra la reforma laboral: los manifestantes se movilizan hacia la Plaza de Mayo

El movimiento obrero organizado se moviliza hoy, desde las 15, a la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de "Modernización Laboral" impulsado por el gobierno de Javier Milei. La marcha, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), hará una demostración de fuerza para incidir en la negociación que se lleva a cabo en el Senado por la reforma laboral.

La convocatoria, definida por el Consejo Directivo de la CGT y acompañada por la CTA-T y la CTA Autónoma, es la cuarta acción callejera del sindicalismo contra la Casa Rosada, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas.

Aunque el Gobierno introdujo cambios al suprimir varios artículos cuestionados en la versión final del proyecto, tras negociaciones con la CGT, la central sindical conserva su rechazo al texto. La CGT sostiene que la iniciativa mantiene regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo.

También cuestiona la flexibilización de derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, aspectos salariales y la derogación de varios estatutos sectoriales, entre otros puntos.

En la Plaza de Mayo se instalará un escenario donde distintos oradores expondrán la postura del movimiento obrero frente al proyecto de reforma que, en simultáneo, es debatido en el Senado.

La titular del plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, Patricia Bullrich, dará inicio hoy a las 9 a la segunda jornada de expositores, y que se extenderá hasta entrada pasado el mediodía. (Infobae)

