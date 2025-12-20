UNS: un proyecto que va más allá de la recuperación de alimentos

El trabajo involucra a docentes y —especialmente— a estudiantes de la UNS, quienes colaboran con Nutrirnos Más. / Fotos: Prensa UNS / Nutrirnos Más.

En un contexto de compleja realidad social en nuestra ciudad, la recuperación —y el procesamiento— de los alimentos se han convertido en un aspecto sustancial a la hora de morigerar necesidades básicas nutricionales en comedores, merenderos, sociedades de fomento y hasta clubes de barrio.

Así entonces, un objetivo es recuperar excedentes de frutas y verduras del Mercado Aguado, que no son comercializables por su aspecto, pero que sí resultan aptos para deshidratarlos y convertirlos en productos (como snacks o sopas), con la intención de proveer dietas más equilibradas.

El trabajo se realiza desde la Asociación Civil Nutrirnos Más que, ahora, con una reciente iniciativa de apoyo por parte de la Universidad Politécnica de Valencia (España) se buscará poner a prueba una nueva fase de implementación, buscando ser sostenible y abarcando las dimensiones de investigación, extensión y docencia dentro de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

La idea surgió a través de la vinculación que generó la Dra. Verónica Piñeiro, docente e investigadora del Departamento de Agronomía de la UNS, quien realizó el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, donde un grupo de investigación abordaba la temática.

Bajado el tema a la ciudad sobre el recupero de alimentos para establecer una línea de investigación y extensión en común, el contacto se realizó con la AC Nutrirnos Más, que es una de las sedes de la Red de Bancos de Alimentos en Bahía Blanca.

La primera acción fue una beca del programa Ventus de la UPV para conocer el trabajo en el terreno y, luego, se formalizó el proyecto de extensión en la UNS a través del Departamento de Agronomía que dirige la Ing. Agr. Laura de la Fuente.

Además de Piñeiro y De la Fuente, el equipo de la UNS que se sumó al proyecto está integrado por los investigadores Hebe Fernández, Pablo García, Gisela Schwab y Victoria Torraca Argüelles y las estudiantes María del Cielo Sartori y Bautista Balladare.

Verónica Piñeiro (izq., arriba), Julieta Risueño, María del Cielo Sartori y Pablo García. Hebe Fernández (izq., abajo), Paloma Flores y Laura de la Fuente, algunos de los integrantes del equipo.

Por Nutrirnos Más participan Paloma Flores, Horacio Falcone, Julieta Risueño y Lautaro Mensch.

La propuesta cuenta con apoyo internacional a través del programa ADSIDEO, que apoya proyectos de investigación en el ámbito de la cooperación internacional con aplicación de tecnologías para el desarrollo humano.

El objetivo principal es recuperar alimentos y para eso se trabaja, principalmente, en el Mercado Aguado. Allí se realizan campañas para recuperar toda la fruta y la verdura que no puede ser comercializada. La recuperación y la distribución a distintos comedores se efectúa con integrantes de Nutrirnos Más y con alumnos de la Universidad Nacional del Sur.

La innovación del proyecto de la UNS radica en manejar el excedente: a veces hay una gran cantidad de productos, o diversas frutas y verduras que, debido a momentos de mucha producción, no pueden ser comercializados y se terminan descartando. El estado actual de la implementación se encuentra en evolución.

En la sede de Nutrirnos Más —desde donde nació la propuesta del deshidratado— se hicieron las remodelaciones correspondientes y se están instalando equipos. Ya se cuenta con una deshidratadora, una cortadora y una lavadora de verduras, que fueron obtenidas a través del aporte de voluntarios, así como el lugar fue remodelado para cumplir con todas las condiciones de salubridad necesarias. Esto ha permitido la realización de las primeras pruebas.

Según se indicó, como en los comedores se busca ofrecer alimentos y preparaciones de buena calidad nutricional, el deshidratado ofrece la posibilidad de consumir verduras en distintos momentos del año.

El proyecto de la UNS tiene una estrategia en tres dimensiones: investigación en el territorio, pero también extensión y trabajo social y comunitario, que involucra a docentes y —especialmente— a estudiantes, además de docencia, ya que los resultados de los proyectos luego se llevan al aula.

De qué se trata

En el proyecto de investigadores de la UNS denominado ¡Alimentos al rescate!, se recuerda la Asociación Civil Nutrirnos Más es una organización sin fines de lucro que se dedica a rescatar alimentos que no pueden comercializarse, pero que, sin embargo, según la Ley Donal 25.989 se pueden donar porque son aptos para consumo.

Los productos que se reciben tienen problemas en su empaquetado o están cercanos a la fecha de vencimiento, pero conservan un alto valor nutricional.

La misión principal es contribuir a la reducción del hambre y la malnutrición mediante la distribución de alimentos sanos y de calidad a instituciones que atienden a población vulnerable, que en su mayoría asisten a niños y adolescentes.

Nutrirnos Más se fundó en el año 2017 en Bahía Blanca y forma parte de la Red de Bancos de Alimentos de Argentina, la cual agrupa a distintas organizaciones de todo el país que trabajan bajo la misma lógica de rescate y distribución de excedentes de alimentos. Asimismo, intenta demostrar el impacto medio ambiental que tiene evitar el desperdicio de alimentos.

La sede operativa de Nutrirnos Más se encuentra en el Mercado Montyser (Mercado Victoria, en un depósito otorgado en calidad de préstamo), donde se gestionan las donaciones provenientes de empresas distribuidoras, supermercados y mercados concentradores de frutas y verduras.

El trabajo de Nutrirnos Más se fundamenta no solo en la entrega de alimentos, sino también en el establecimiento de vínculos con las instituciones receptoras. Con este fin, organizan visitas, participan en las actividades de las instituciones y ofrecen jornadas nutricionales orientadas a promover una alimentación saludable y las buenas prácticas en la manipulación de alimentos.

En el transcurso de estos años se ha logrado recuperar más de 500.000 kilos de alimentos en Bahía Blanca que, luego, son entregados a unas 50 instituciones locales, entre las que se incluyen comedores comunitarios, merenderos, hogares para personas con discapacidad y centros de día, entre otros.

Uno de los principales proyectos que se ha podido implementar recientemente es una planta deshidratadora de alimentos. Gracias a la donación de equipos por parte de las empresas Profertil y Topsoe, Nutrirnos Más ha montado una planta que permite deshidratar frutas, verduras y carnes para aprovechar mejor las donaciones.

Los alimentos deshidratados conservan todas sus propiedades nutricionales y, al no tener agua, pueden almacenarse sin ser refrigerados. Además, se buscará realizar charlas y talleres en instituciones educativas y comunitarias para difundir el uso de alimentos deshidratados como alternativa saludable.

Por otro lado, Nutrirnos Más trabaja en el desarrollo de una plataforma digital que busca generar un nexo entre productores/donantes. Además, incluirá un mapa interactivo y un calendario de actividades, facilitando la generación de vínculos solidarios y la visibilidad de las acciones locales.