Tarifas, naftas, prepagas y alquileres: uno por uno, cuáles son los aumentos que llegan en diciembre

Diciembre arranca con varios aumentos confirmados que presionarán sobre el castigado bolsillo de los argentinos: el último mes del año estará marcado por las alzas en los alquileres, prepagas, tarifas de luz, gas y combustibles, entre otros servicios que impactarán de lleno en el índice general de precios.

A continuación, todos los incrementos que se aplicarán este mes en los distintos servicios:

Luz y gas

Las tarifas de luz y gas vuelven a incrementarse en el marco de la revisión quinquenal integral (RQI) aprobada a principios de año. El Enre y el Enargas aprobaron los cuadros tarifarios que rigen para los consumos desde el lunes 1 de diciembre. Las alzas son en promedio de 2,8% en ambos servicios, informó la Secretaría de Energía.

Agua

Las tarifas de agua potable y cloacas aumentarán desde diciembre 10,85%, según informó ABSA en base a la Resolución 2025-1069 del Ministerio de Infraestructura provincial, que establece el valor del metro cúbico/módulo general (Vm3).

Nafta y gasoil

El Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper subió $16,37 sobre los valores vigentes y en el caso del gasoil, escaló a $13,54.

Además, el Gobierno autorizó incrementos de hasta 5% en los precios de los biocombustibles que se usan para mezclar con la nafta y el gasoil, con lo que el impacto será mayor.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 2,3% y 2,4% en diciembre. El alza también aplica a los copagos.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Alquileres

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en diciembre un aumento más moderado que los últimos meses: 28,67%.

El índice de contratos de locación (ICL) se calculan en función del índice que realiza el Banco Central y que contempla la variación inflacionaria del INDEC) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

Cable y telefonía

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de diciembre, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento llega hasta 4%, según el servicio y la operadora. (TN y NA)