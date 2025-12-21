Encantos Europeos 2026: un viaje por las capitales más fascinantes del continente

La salida “Encantos Europeos” invita a viajar del 29 de agosto al 13 de septiembre de 2026 en un itinerario que combina historia, arquitectura, cultura, naturaleza y experiencias emblemáticas. El paquete incluye vuelos internacionales, 14 noches de alojamiento en ciudades clave, desayunos, media pensión en Berlín y Praga, asistencia médica, guía hispanohablante y acompañamiento permanente.

El circuito visita Londres, Brujas o Bruselas, Ámsterdam, Frankfurt, Berlín y Praga, además de ofrecer excursiones opcionales que enriquecen aún más la experiencia. Un recorrido diseñado para absorber lo mejor de Europa sin apuros, viajando con seguridad y en grupo.

El paquete Encantos Europeos, de 16 días / 15 noches, tiene un valor de U$D 5.286 + impuestos U$D 834, por pasajero (tarifa en base doble)

Itinerario

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

LONDRES

La primera escala del viaje es Londres, una ciudad vibrante donde la tradición convive con el ritmo de una metrópolis global. El grupo disfrutará de cuatro noches aquí, con tiempo libre para recorrer la ciudad a gusto y una visita panorámica que recorre la Abadía de Westminster, el Parlamento, el Big Ben, el Palacio de Buckingham, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, South Kensington y toda la magia urbana que define a la capital británica.

Los pasajeros también podrán optar por conocer el Museo Británico, pasear por Covent Garden, caminar por el Soho o sumarse a las excursiones opcionales a Oxford y Windsor. Incluso habrá oportunidad de descubrir la ciudad de noche, con sus puentes, teatros y barrios iluminados a orillas del Támesis.

BRUJAS O BRUSELAS

Tras cruzar el Canal de la Mancha a través del Eurotúnel, el grupo se adentra en Bélgica para visitar Brujas, una de las ciudades medievales mejor conservadas del mundo. Sus canales, plazas y callejuelas adoquinadas crean una atmósfera de cuento, ideal para caminar sin prisa y dejarse sorprender.

También se ofrece un paseo opcional en barco por los canales, una de las formas más encantadoras de conocer la ciudad.

En caso de alojarse en Bruselas, la propuesta incluye una visita panorámica por el Palacio de Justicia, el Parlamento Europeo, el Atomium, la Grand Place y el famoso Manneken Pis, además del casco antiguo que revela la esencia artística y política de la ciudad.

ÁMSTERDAM

El viaje continúa hacia Ámsterdam, una capital diversa y sorprendente que combina historia, arte, canales y vida moderna. Una visita panorámica permite conocer el molino de Rembrandt, la zona de museos (donde se encuentra el museo Van Gogh), el barrio judío, el Nemo de Renzo Piano y el puerto.

Durante la estadía habrá tiempo libre para recorrer los canales en barco o sumarse a la excursión opcional a Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros que conservan tradiciones, arquitectura y gastronomía característica de los Países Bajos. Una oportunidad para conocer la esencia más auténtica de Holanda.

FRANKFURT Y EL PASEO EN BARCO POR EL RIN

Camino a Alemania, el grupo hará una parada especial en Colonia, ciudad de raíces romanas ideal para recorrer su centro o contemplar su imponente catedral gótica. Por la tarde, el itinerario incluye uno de los momentos más bellos del circuito: un paseo en barco por el Rin, navegando la zona más pintoresca del valle de Loreley, rodeado de viñedos, castillos y aldeas.

La jornada finaliza en Frankfurt, capital financiera alemana y ciudad moderna que combina rascacielos con un casco histórico encantador. Allí, los viajeros podrán caminar por Römerberg, disfrutar de su gastronomía o explorar sus calles comerciales.

BERLÍN

El viaje continúa hacia Berlín, ciudad cargada de historia, arte y renovación cultural. Una visita panorámica permite descubrir la Puerta de Brandeburgo, el barrio gubernamental, la Gendarmenmarkt, la Isla de los Museos, la Alexanderplatz y los restos del Muro. Por la noche, quienes quieran podrán sumarse al recorrido nocturno opcional para ver la ciudad iluminada.

Al día siguiente, el grupo podrá elegir entre disfrutar la ciudad a su ritmo o realizar la excursión a Potsdam, famosa por sus palacios, jardines y el icónico “Puente de los Espías”, escenario clave durante la Guerra Fría. Berlín ofrece una de las experiencias culturales más profundas del circuito, entre memoria, historia y modernidad.

PRAGA

La última escala es la mágica Praga, considerada una de las ciudades más hermosas de Europa. El itinerario recorre la Ciudad Pequeña, la iglesia de San Nicolás, la isla de Kampa, el Puente de Carlos, la Ciudad Vieja y su reloj astronómico, además de la Plaza Wenceslao. Una postal tras otra.

Durante los días libres, los viajeros podrán recorrer el barrio judío, pasear por sus mercados, comprar cristal de Bohemia o sumarse a excursiones opcionales como la visita al Castillo de Praga o a la ciudad balneario de Karlovy Vary, célebre por su arquitectura elegante y sus aguas termales.

Un viaje para disfrutar Europa sin preocupaciones

Con acompañamiento permanente, guía en español, asistencia médica, media pensión en dos ciudades estratégicas y un recorrido equilibrado entre historia, arte y paisajes, Encantos Europeos es una oportunidad única para descubrir lo mejor del continente en un solo viaje.

Para más información sobre tarifas actualizadas, disponibilidad de lugares y excursiones opcionales, podés comunicarte con Viajes La Nueva en Rodríguez 55 (Bahía Blanca) o llamando al 291 459 0099.También podés hacer consultas a través de su página www.viajeslanueva.com