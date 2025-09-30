El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 1 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 1 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado y algo ventoso, con ráfagas regulares del noroeste y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo se presentará templado y ventoso, con ráfagas fuertes del sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, será templada y ventosa y se estima para media noche una temperatura de 19 grados.