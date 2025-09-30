Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

15.8°

Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

15.8°

Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

15.8°
La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 1 de octubre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 1 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado y algo ventoso, con ráfagas regulares del noroeste y buena visibilidad.
buena.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará templado y ventoso, con ráfagas fuertes del sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será templada y ventosa y se estima para media noche una temperatura de 19 grados.

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE