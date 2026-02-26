"Ir contra plataformas como Uber es un error", dijo un concejal rosaleño

El concejal de Bien Común Daniel Medina calificó como "un gran error" a los secuestros de vehículos que trabajan en el transporte de pasajeros con aplicaciones como Uber.

Ayer, el Municipio de Coronel Rosales difundió que ya se secuestraron 15 vehículos que prestaban servicios de transporte de personas a través de plataformas digitales, actividad que no está regulada.

"Creo que deben existir regulaciones básicas, como por ejemplo prohibir que condenados a determinados tipos penales puedan manejar un vehículo de alquiler, pero impedir las plataformas es tapar el sol con las manos", expresó Medina a través de sus redes sociales.

Medina recordó que en 2024 Bien Común presentó un proyecto de ordenanza para regular la actividad.

"El avance tecnológico y la necesidad de laburo no puede ser negada por el Municipio", dijo Medina, quien señaló que la normativa vigente sobre vehículos de alquiler es "de hace 30 años".

"Tenemos que ver qué encuadre damos y cómo puede convivir los sistemas. También qué carga tributaria cae sobre los remises que pagan distintas tasas municipales y tienen que competir contra estas aplicaciones", agregó.