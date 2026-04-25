Una Ceremonia de Clausura a otro nivel: "Celebramos la unidad de nuestro continente"

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

El Arena Roberto Durán fue ayer el escenario del cierre de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. La sede de la gimnasia artística cambió de ritmo para despedir dos semanas de competencia con una ceremonia enfocada en los atletas y en la idea de unidad.

El acto comenzó con la izada de la bandera y el himno nacional panameño. Después, todas las delegaciones ingresaron juntas, sin distancias. Al frente estuvieron los abanderados Zoe Gorski y Valentín Olmos por la Argentina.

Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), tomó la palabra y puso en contexto el evento. “Hace unos años muchos pensaron que este sueño era inalcanzable. Panamá no solo ha organizado unos Juegos; Panamá ha abrazado el futuro del deporte suramericano”, sostuvo.

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Luego apuntó a los protagonistas. “Más allá de las medallas, lo que hoy celebramos es la victoria de la resiliencia. El deporte es la herramienta más poderosa que tenemos para construir una sociedad más justa y disciplinada”, agregó.

A continuación, Anamae Orillac, directora general de los Juegos, destacó el resultado organizativo. "¡Lo logramos, Panamá! Hemos demostrado que nuestro país es un puente de unión y capacidad. A los atletas: nos dejan la inspiración para seguir invirtiendo en nuestra juventud. El legado de estos Juegos se queda aquí", dijo.

El cierre formal estuvo a cargo de Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino y ahora también de la Organización Deportiva Suramericama. "Hoy celebramos mucho más que resultados; celebramos la unidad de nuestro continente a través del deporte", manifestó.

"Con profundo orgullo, emoción y el sentimiento del deber cumplido, declaro oficialmente clausurados los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. ¡Muchas gracias Panamá! Realmente están a otro nivel", concluyó.

Acto seguido, Panamá devolvió las banderas de Odesur y la olímpica, en un gesto que marcó el inicio de la transición hacia la próxima sede, aún sin definir.

El cierre quedó en manos de DJ Flecha & Real Phantom, junto a Los Rabanes, que transformaron el estadio en una pista de baile atravesada por la adrenalina y la energía joven.

Panamá 2026 ya es historia.