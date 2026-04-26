Bochas: el llanto de Rubén Trellini, los jugadores bahienses del campeón y Provincia en lo más alto

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Con un equipo integrado casi en su totalidad por jugadores bahienses, Provincia de Buenos Aires se coronó esta tarde Campeón Argentino de Bochas por Tercetos en la provincia de San Luis, más precisamente en el Valle del Conlara.

Con Rubén Aurelio Trellini como figura estelar, Juan Carlos "Pochi" Gómez sobresaliendo en el arrime y una enorme labor del tresarroyense -radicado en Bahía-, Julio Saccone en el bochazo, además del aporte de Sergio Bazán y el DT Guillermo Fabiani, el combinado bonaerense venció en la final a Entre Ríos por 15 a 9.

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Anteriormente, en semifinales, Provincia derrotó a Santa Fe por 15 a 3.

El conjunto bonaerense terminó invicto y tuvo una producción de menor a mayor, con una situación particular en la gran final, donde revirtió un marcador adverso -tras un gran inicio pasó a perder 9 a 6 y, luego, se recuperó y sumó 9 tantos consecutivos-, de la mano de Rubén Trellini, quien con 81 años cumplidos se subió una vez más al escalón más alto del podio a nivel nacional.

Rubén, quien estuvo a punto de ser reemplazado por una decisión propia, le pidió al DT, su amigo "Barrilete" Fabiani, una mano más y la historia terminó como debía ser, con final feliz.

¿Habrá sido el último partido de Trellini con la casaca del seleccionado? Es algo que viene rondando su cabeza y el llanto del final del partido hace presumir que algo de eso hay. Pero a juzgar por lo resultados y lo determinante que siguen siendo sus arrimes, tal vez la decisión se postergue un poco más.

Y ni hablar de lo convocante que es su figura en cada cancha que pisa, habida cuenta la cantidad de jugadores y seguidores de las bochas de muchos lugares del país que se acercaron a felicitarlo, como ocurrió en La Toma y Naschel, sedes del torneo, durante todo el fin de semana.

Por lo pronto en Bahía, donde juega para Progreso y Río de la Plata, junto con Fabiani y Saccone, Trellini seguirá haciendo de las suyas y la liga bahiense lo seguirá disfrutando.

En el equipo de Provincia también jugaron "Pochi" Gómez, de La Armonía, y Bazán (El Puma), el delegado Marcelo Arabia y el ayudante Ricardo Espinoza.