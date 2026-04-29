LBB Bronce: cruce de punteros en Médanos; también, entre dos escoltas contra dos terceros

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La suspensión del último domingo a raíz del alerta meteorológico obligó a reprogramar el calendario, por lo que hoy se disputará íntegramente la sexta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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Los seis encuentros de esta noche serán Caza y Pesca Huracán Médanos-Bahiense del Norte B, cruce de punteros; Sportivo Bahiense B-Whitense; Pellegrini-Barracas; Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich)-Sporting (en Barracas); Bella Vista-Velocidad B y Fortín Club-Los Andes (en Pueyrredón).

La séptima fecha, que estaba prevista para el domingo 3, se trasladó al miércoles 6, a excepción de Los Andes-Sportivo B, que aún no tiene día de disputa.

Caza y Pesca-Bahiense del Norte B

Caza y Pesca Huracán Médanos y Bahiense B llegan con idéntico récord, con la diferencia que el tricolor cayó en la primera fecha y los medanenses, en la segunda.

Cancha: Caza y Pesca.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Ariel Di Marco.

Novedades: en los locales Diego Salvo se cortó los ligamentos cruzados, por lo tanto se perderá el resto de la temporada. En 20 días, aproximadamente, comenzará a entrenar Agustín Solomon, el ex Olimpo.

La visita, por su parte, hoy no tendrá a Mariano Moretti, recuperándose de un desgarro.

Sportivo B-Whitense

Sportivo se afirmó y acumula cuatro victorias en fila, mientras que Whitense festejó en los últimos dos partidos.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Alejandro Ramallo y⁩ Fabrizio Rey.⁩

Novedades: en el tricolor no juegan Bruno Guaglianone (esguince tobillo), Mateo Rosso (isquiotibiales) y Baltasar Wais (tobillo).

En tanto, en Whitense regresa Tobías Iturriaga, tras dos fechas de suspensión, y están afuera Uriel Martínez (motivos laborales) y Marcos Ruarte (esguince).

Pellegrini-Barracas

Pellegrini no pudo superar la prueba de fuego en su última presentación, perdiendo el invicto ante Bahiense B. Y se topará con el ascendente Barracas, que ganó los últimos dos juegos.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Marcelo Gordillo y Joel Schernenco⁩.

Novedades: los puntaltenses están sin Bautista Fraysinnet (pubalgia), Mateo Barrera (rinde un examen) y Gastón Chaves es poco probable que pueda jugar, a raíz de molestias en una rodilla. En tanto, Baracas tiene todos los jugadores a disposición.

Fútbol y Tenis-Sporting

El debutante Fútbol y Tenis perdió cuatro de los cinco partidos y Sporting buscará su primera victoria como visitante.

Cancha: El Bosque (Barracas, Thompson 661).

Árbitros: Sebastián Giannino y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: en el equipo de Burato volvió a mover Yamil Sánchez, aunque no está confirmado su regreso, mientras que en el rojinero rotan Hernán Rava, Francisco Testa y Joaquín Luini.

Bella Vista-Velocidad B

Bella Vista es uno de los que aún no pudo ganar. Velocidad B, por su parte, viene de ceder 104-59 con Sportivo B, recibiendo la puntuación más alta de un equipo y único que llegó a las tres cifras.

Cancha: Bella Vista.

Árbitros: Mariano Enrique y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: en el verde no se registran ausencias, mientra que el azulgrana no tiene a Bautista Schultz (lesión) y Tomás Moreira (viaje laboral).

Fortín Club-Los Andes

Fortín Club está tras su primera victoria y Los Andes tiene récord positivo, habiendo ganado 3 de 5.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón, Darregueira 961).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y⁩ Alexia González.

Novedades: los de Luro tienen algunas bajas sensibles como Lucas Sensini (motivos familiares) e Ignacio Gorostegui (de viaje), más Rodrigo Mendía (enfermo). En los puntaltenses no juega Alfredo Cortina (lesionado).

Posiciones

1º) Bahiense B, 9 puntos (4-1)

1º) Pellegrini, 9 (4-1)

1º) Sportivo B, 9 (4-1)

1º) Caza y Pesca, 9 (4-1)

5º) Whitense, 8 (3-2)

5º) Barracas, 8 (3-2)

5º) Los Andes, 8 (3-2)

8º) Velocidad B, 7 (2-3)

8º) Sporting, 7 (2-3)

10º) Fútbol y Tenis, 6 (1-4)

11º) Fortín Club, 5 (0-5)

11º) Bella Vista, 5 (0-5)