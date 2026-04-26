"Queremos ir por más, queremos traer la Fórmula 1", dijo Jorge Macri en el show de Franco Colapinto

En el marco de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, la transmisión oficial por ESPN / Disney+ entrevistó al jefe de gobierno porteño Jorge Macri, quien no ocultó el deseo de ver concretar el regreso de la máxima categoría a nuestro país.

"Es una gran oportunidad para mostrarle a la gente de la FIA y de la Fórmula 1 la pasión que hay por los fierros en la Argentina. Venimos ya invirtiendo en el autódromo, ya tenemos fecha confirmada para el MotoGP para el año que viene pero bueno... Queremos ir por más, queremos traer la Fórmula 1", dijo Jorge Macri.

"Estamos ahí, compitiendo. Todo va a estar listo. Creo que esto puede ser un empujón adicional. Acá, asi, en un pequeño show, estamos juntando más gente en un Gran Premio en el mundo", agregó.

Cuando le repreguntaron acerca de la posibilidad de aprovechar el momento con la presencia de Franco Colapinto en la categoría, con la historia que vincula al automovislismo argentino con la F1, el jefe de gobierno porteño afirmó:

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"(La vuelta de la Fórmula 1 al país) Es un objetivo central para nosotros. Cuando empezamos con las inversiones en el Gálvez (autódromo) muchos nos dijeron `pero para qué...´. Y esto demuestra de lo que es este potencial. Hay gente de Uruguay, Brasil, Chile, del interior, esto genera consumo y turismo. La pista va a estar lista eh. Tomamos la decisión no sólo de armar la pista para el MotoGP sino que vamos por la inversión completa por la Fórmula 1", adelantó Macri.