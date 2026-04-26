Monte Hermoso recibirá mayo con el segundo Festival de las Artes

Monte Hermoso destinará el fin de semana largo de inicios de mayo a la cultura y la creatividad, con la segunda edición del Festival de las Artes. Serán tres jornadas con actividades y talleres de teatro, música, danzas y espacios de encuentro para todas las edades.

La propuesta es abierta a todas aquellas personas que deseen tomar parte de los encuentros, experiencias artísticas y actividades para conectar con la naturaleza y la creatividad, o bien presenciar obras de teatro, performances y recitales, entre otras ofertas.

La inscripción es sencilla. Sólo se debe completar un formulario en el sitio web oficial del municipio montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/festival-de-las-artes/ o hacer click en este link: inscripción.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las actividades arrancarán el viernes 1 de mayo, a las 10, con la primera parte del taller Arte y naturaleza: observación, ilustración y grabado, a cargo de Natalia Di Marco, Laura Parras y Melina Batallé. Es abierto a todo público y tendrá lugar en el Paseo del Pinar (Bosque Alegre 75, esquina Sipe Sipe).

A la misma hora, en el domo de la Casa de la Cultura (Patagonia 547), comenzará un taller de danza urbana para adultos, a cargo de Carla Reyes.

A las 12.30 se efectuará la inauguración oficial del festival en la Casa de la Cultura, donde se habilitará la muestra colectiva de artistas locales Universo Interior.

Allí mismo, a las 14, comenzarán tres talleres: Canto en Ronda, coordinado por Josefina Lamarre (en el domo, apto para todo público); Cerámicas Sonoras, de Verónica Colombati, Florencia Borda y Laura Chetcovich (en el aula garage, sólo para adultos); y Nudos: de la lectura a la escritura, por María Antonia Zaragoza (para adultos, en el aula 2).

Los talleres continuarán a las 16, en el Centro de Convenciones (Faro Recalada y Pedro de Mendoza), con el Laboratorio Teatral Cuerpomáscara: un diálogo poético, coordinado por José Luis Britos.

A las 17.30 vendrá el Taller filosófico: El hombre y la libertad - Condenado a ser libre, a cargo de Mónica Carmelino, dirigido a público adulto. Será en el aula 2 de la Casa de la Cultura.

Una hora más tarde vendrá la obra de teatro-danza Las Chicas de la Mesa Verde, coordinada por Josefina Lamarre, en el domo de la Casa de la Cultura.

La jornada culminará a las 19.30 con la obra de teatro El pedido de mano de Anton Chéjov, para mayores de 13 años de edad, con las actuaciones de Ana Belén Muscardin, Andrés Ledesma y Javier Alarcón, y la dirección de Federico Costa. Será en la Casa de la Cultura.

El sábado 2 de mayo, a las 9, las actividades se retomarán en la Casa de la Cultura con el taller Acuarelas Botánicas, de Ana Alonso, para adultos.

Media hora más tarde, en el domo del lugar, regresará el taller Laboratorio Teatral Cuerpomáscara: un diálogo poético, coordinado por José Luis Britos. Las actividades de la mañana se completarán con el taller Acabados artísticos, de Erika Scorolli (desde las 10, en el aula garaje de la Casa de la Cultura).

A las 14 comenzarán tres talleres: Free Style, de Santiago Chávez (en el domo de la Casa de la Cultura); Introducción al Dibujo Zentangle, de Bárbara Cusato (para adultos, en el aula 2); y la segunda parte de Arte y Naturaleza: observación, ilustración y grabado, de Natalia Di Marco, Laura Parras y Melina Batallé (en el Paseo del Pinar).

A las 15, en la Biblioteca Popular (en altos de Bahía Blanca y Patagonia), dará inicio el taller literario El camino verde de la Vieja Palito, coordinado por Rosana Polinesi.

Una hora más tarde, en la Casa de la Cultura, llegarán el taller literario Mi memoria me espera en las cosas, de Lucas Beneyto (para adultos, en el aula 2), y la Feria de Arte a cargo de artistas locales (en el aula garage).

A las 17 llegará el Club de Juegos de mesa modernos, a cargo de Nacho Del Vecchio Ramos, en la Biblioteca Popular. A la misma hora, pero en el domo de la Casa de la Cultura, arrancará el taller Expresión corporal con música en vivo, coordinado por Carla Reyes y Drean Dre.

A las 18.30, en el Centro de Convenciones, comenzará la obra de teatro Derecho a la Tormenta, con la actuación de Ana Belén Muscardin, Andrés Ledesma y Juan Martín Sánchez, bajo la dirección de Federico Costa.

Finalmente, a las 19, en el domo de la Casa de la Cultura, comenzará el show JAM Free Style + DJs locales.

El último día del festival comenzará a las 14, con la segunda parte del taller Cerámicas sonoras, de Verónica Colombati, Florencia Borda y Laura Chetcovich, en el aula garage de la Casa de la Cultura.

A las 16 se pondrá en escena la obra de teatro Camino de hormiga, de Virginia Falcon y Fernando Cuello, en el domo de la Casa de la Cultura.

En tanto, a las 17 arrancará la Tarde de Soft Rock a cargo de Duna’s, en el Museo Histórico (avenida Bahía Blanca 224).

Media hora más tarde se hará la presentación Recuerdo de Monte Hermoso, con Cax Asprello, en el Centro de Convenciones.

El festival culminará a las 19, con la presentación de la obra musical Puentes bajo el Agua, de Fósforo y la MH, en el Centro de Convenciones.