Corte de calles y cambios de recorrido de transporte público este domingo 16

Este domingo 16 de noviembre se desarrollará un evento de básquet 3x3 que se desarrollará en av Alem entre Paraguay y Casanova, como consecuencia del mismo, se interrumpirá la circulación y se modificará el recorrido de varias líneas de colectivo desde las 15.30 a 20 hs.

Cambio de recorrido de transporte público

500: Centro a V. Belgrano circula por Zelarrayán, Salta, Av. Alem y retoma recorrido habitual.

502: Centro a V. del Parque por Rodríguez, 12 de octubre, Paraguay, Av. Alem y rec hab. Regresa por Av. Alem, Paraguay, Zapiola, Sarmiento y rec. hab.

503: Agricultura y Ganadería al Centro por Casanova, Urquiza, Caronti y rec. hab.

520: Bahía a Cabildo (salida por el Hospital Penna) por Alem, 11 de Abril, 12 de Octubre, Santiago del Estero, Alem y rec. hab.

521: Plaza Brown a Conicet/Bosque Alto por Patricios, Casanova, Alvarado, Uruguay, Av. Alem y rec hab.