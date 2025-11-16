Ajedrez: Mareco y Oro definen "El Match del Año" en el Dow Center

Pepe Sánchez y la movida simbólica, entre Sandro Mareco (izquierda), Faustino Oro y la organizadora Paola Maggiolo. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

El ajedrez local y regional vivió una jornada histórica ayer en el Dow Center, donde se disputaron las primeras tres partidas de "El Match del Año" entre Sandro Mareco y Faustino Oro, con el campeonato abierto por equipos en simultáneo.

La expectativa pasó por ver en acción a Mareco y a Oro, quienes no se sacaron ventajas y este domingo completarán el desafío con las restantes tres partidas a partir de las 14, en las instalaciones del complejo deportivo de calle Rodríguez 4.985.

Ayer en la jornada inaugural estuvo presente Juan Ignacio "Pepe" Sánchez para realizar una primera movida de piezas de manera simbólica en el duelo Mareco-Oro, supervisado por el árbitro internacional Marcelo Hermida.

"El Match del Año" se juega a 6 partidas rápidas (20 minutos + 10 segundos por jugada).

El evento tiene como organizadores al grupo Holding Protegen y el taller de ajedrez "Aldo García Labandal", con Gerardo Santopietro y Elisa Maggiolo supervisando las actividades.

Muy parejos

Se informó desde la organización que la primera etapa del match entre Mareco y Oro fue muy reñida, al punto que hicieron tablas en 100 jugadas.

La segunda partida fue más tranquila y también finalizó en tablas, mientras que la tercera tuvo gran despliegue técnico de los protagonistas, manejada de forma muy buena por parte de Mareco.

Por su parte Oro aguanto hasta que cometió un error importante. Si bien ameritaba el remate de Mareco, dado que tenía jaque mate en 4 jugadas, tal vez en el apuro de tiempo no pudo visualizar esa acción y la partida finalizó en tablas.

Por lo tanto encaran la jornada de este domingo con 1,5 puntos cada uno. Recordamos que en juego hay un pozo de 14 mil dólares.

En lo que sería el "ranking mundial" del ajedrez Marco tiene un ELO de 2.568 puntos, mientras que Oro -de 12 años- acumula 2.495.

Por otra parte, entre partida y partida el público presente y otros ajedrecistas pudieron conocer de cerca a los protagonistas, con quienes intercambiaron jugadas y aprendizajes.

Las tres partidas propiamente dichas las siguieron a través de la emisión oficial por streaming en YouTube, vía pantalla gigante.

Campeonato abierto

Con una gran convocatoria de 27 equipos (total de 81 jugadores) de nuestra ciudad y la región se disputó el campeonato abierto.

"Protegen Group" se consagró campeón en forma contundente con un gran equipo conformado por el Gran Maestro (GM) Sandro Mareco, el Maestro Internacional (MI) Faustino Oro y el Maestro Nacional (MN) Nicolás Pascolini.

En segundo lugar finalizó el equipo "Círculo de Ajedrez Bahía Blanca Senior", integrado por el Maestro Fide (MF), Marcelo Ripari, Andrés De Leo y Juan Pablo Mollo.

Tercero finalizó "Táctica de Barro" integrado por Angel Flores, Lautaro Sayago y el MF Sebastián Fell.