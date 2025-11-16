Europa Clásica: una salida en mayo con los lugares que querés conocer

Acompañados por coordinadores expertos y con servicios incluidos, este viaje propone descubrir Madrid, París, Ámsterdam, Venecia Florencia y Roma combinando historia, arte y gastronomía por 5560 USD por persona. Ideal para quienes sueñan vivir lo major de Europa y de la mano de Viajes La Nueva.

INCLUYE:

- Aéreo con Iberia.

- Vuelo de ida: Sábado 30 de mayo – IB108 – EZE 21:35 / MAD 14:45 (31/05).

- Vuelo de regreso: Lunes 15 de junio – FCO 18:55 / MAD 21:30.

- Alojamiento y desayuno buffet en Madrid, París, Ámsterdam, Venecia, Florencia y Roma.

- Traslados y visitas con guía en español.

- Crucero por el Rhin.

- Acompañamiento durante todo el viaje.

- Tasas municipales en Francia, Italia y Barcelona.

DESTINOS DESTACADOS:

Madrid: Una metrópoli vibrante, histórica y abierta, con museos icónicos y vida las 24 horas. Desde siempre se han establecido en Madrid gentes de todas las regiones de España, enriqueciendo la ciudad con sus tradiciones culturales. Especialmente en el siglo XX la capital española atrajo a personas de todo el mundo, convirtiéndose así en una metrópolis internacional, donde nadie se siente extranjero, donde todos se sienten como en casa. Artistas, modistas y literatos han encontrado aquí su hogar y la necesaria inspiración para su labor creativa.

París: La Ciudad de la Luz, romántica y eterna, donde cada rincón es un escenario único. París, una de las ciudades más bellas del mundo, la más visitada, y probablemente la más romántica de las que pueblan el planeta, hace honor a su fama y no defrauda a nadie que acude a visitarla, sin que más bien, a la hora de partir el viajero siente tener que partir, y lamente no disponer de más tiempo (o dinero) para volver en seguida o quedarse más tiempo en una ciudad mágica, con un encanto especial que se percibe en cada esquina, cada plaza, o simplemente en cada uno de sus cafés.

Ámsterdam: Canales mágicos, puentes encantadores y museos de los grandes maestros. La mágica Ciudad de Amsterdam combina sus extensos canales y numerosos puentes con la original arquitectura de los siglos XVI y XVII concentrados en una pequeña superficie. Las obras de famosos artistas como Rembrandt y Van Gogh se pueden admirar en los museos de Amsterdam y recorriendo la ciudad, Amsterdam nos ofrece la historia viva de una de las ciudades más bellas y románticas de Europa.

Fráncfort: Capital financiera moderna con barrios tradicionales, museos y arquitectura única. Hay mucho que descubrir en la ciudad más internacional de Alemania, el mayor centro financiero del continente, la histórica ciudad de coronación, la ciudad de Goethe y de la Escuela de Fráncfort... En resumen: en la metrópoli más pequeña del mundo. Sea cual sea la razón de su visita a la página web de la ciudad, el principio de una larga o duradera estancia en el Meno, o un viaje de negocios en el que dispone de poco tiempo, comprobará que la ciudad pone a su disposición interesantes ofertas para que la conozca fondo, disfrute de su cultura o vaya de compras.

Burdeos: Patrimonio UNESCO, elegancia del siglo XVIII y riqueza cultural. Burdeos está declarado patrimonio mundial de la UNESCO. Esta declaración supone el reconocimiento del valor y de la unidad patrimonial de la ciudad, que se ha modernizado en el transcurso de los siglos sin romper su armonía y su riqueza arquitectural. Burdeos es el primer conjunto urbano distinguido en un espacio tan amplio y complejo que se extiende a lo largo de 1.810 ha, es decir, la mitad de la ciudad y de los bulevares a las orillas del Garona. Una riqueza única en una ciudad en movimiento.

Venecia: La ciudad de los canales, góndolas y la emblemática Plaza San Marcos. Hoy Venecia es considerada uno de los lugares más encantadores de Europa. Conocida por ser la ciudad de los canales, es la capital de la región de Véneto y situada sobre un conjunto de 120 islas que se extiende en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po y Piave, en el nordeste de Italia. Impresiona al visitante encontrarse entre canales y rodeado de edificios antiguos y plaza históricas.

Florencia: Cuna del Renacimiento, arte incomparable y belleza arquitectónica. Florencia es una visita obligada para los amantes del arte. Con museos como la Galería de los Uffizi o la Academia- donde se puede contemplar la conocidísima estatua del David, de Miguel Ángel- o construcciones como el Ponte Vecchio o el Duomo, Florencia es el principal punto de referencia del arte renacentista en Europa y, sin duda, una de las principales capitales monumentales

Roma: Monumental, histórica, caótica y apasionante. Una ciudad infinita.

Roma, la ciudad de algunos de los monumentos más famosos del mundo, como el Coliseo o La Fontana di Trevi, es también la ciudad de las mil iglesias; una metrópoli caótica que es tan particular que alberga dentro de sí todo un estado –como es el Vaticano-; además de todo esto, es reconocida por ser capital de un país con una de las cocinas más populares a nivel internacional.





Para más información sobre tarifas actualizadas, disponibilidad de lugares y excursiones opcionales, podés comunicarte con Viajes La Nueva en Rodríguez 55 (Bahía Blanca) o llamando al 291 459 0099.También podés hacer consultas a través de su página www.viajeslanueva.com

Roma es un museo al aire libre, como muy a menudo se escucha, repleta de esculturas y fuentes preciosas en sus preciosas plazas, además de casi una veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto tras su conquista. Es también una de las ciudades más caóticas en cuanto al tráfico de Europa; es una capital que seguramente le sorprenda por la suciedad y el aspecto decadente de muchas de sus calles, por la irregularidad del firme, por la belleza de la práctica totalidad de los edificios.

Un recorrido pensado para disfrutar lo mejor de Europa con guía en español, traslados y coordinación exclusiva.