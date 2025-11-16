Fabiola Yañez ratificó que Alberto Fernández la golpeó: “Ese ojo morado existió”

La exprimera dama Fabiola Yañez confirmó anoche en la mesa de Mirtha Legrand que sufrió violencia física por parte del expresidente Alberto Fernández. En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, la conductora le preguntó directamente por un episodio de agresión.

En un tenso ida y vuelta comenzó cuando Mirtha Legrand interpeló a su invitada: “A mí me interesa saber, ¿él te golpeaba? (...) ¿Ese ojo morado existió? Porque lo vimos en foto”.

Fabiola Yañez, visiblemente afectada, no esquivó la pregunta y confirmó el hecho: "Sí, existió". Acto seguido, dio detalles del episodio: "Esto fue después de una discusión, me dolió tanto que le dije ‘¿qué me hiciste?’. Él estaba ahí como si no hubiese pasado nada".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, Yañez agregó que el hecho ocurrió "delante del médico de Unidad Presencial".

La exprimera dama también habló de un contexto de violencia emocional. "A cualquier mujer que, durante cierto tiempo, es sometida a cierta manipulación, a ciertas humillaciones, a un montón de cosas... todas las mujeres tienen un tiempo y una forma", expresó. Y concluyó: "Por supuesto que no me dejaban irme".