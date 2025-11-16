Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Valentín Perrone tuvo un año muy bueno en la categoría. Foto: NA.

Moto3 cerró su temporada 2025 en Valencia con puntos para los argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda), quienes terminaron décimo y duodécimo respectivamente en una carrera que tuvo al español Adrián Fernández (Honda) como ganador.

La fecha final del Mundial dejó como saldo otro resultado positivo para la representación nacional y confirmó el ingreso de Perrone en el top ten anual.

El Gran Premio de la Comunidad Valenciana mostró un inicio firme de ambos pilotos, aunque el avance inicial no se sostuvo con el paso de las vueltas.

Perrone se ubicó séptimo en los primeros instantes, pero su KTM no encontró ritmo para mantenerse en el grupo delantero y cayó al segundo pelotón para quedar envuelto en una disputa por el décimo puesto con Jesús Ríos (Honda) y Stefano Nepa (Honda).

Perrone cruzó la meta en el undécimo lugar y avanzó al décimo por la sanción aplicada a Morelli. El cierre lo dejó con 134 puntos y el último escalón del top ten, además del tercer puesto entre los novatos del año. En 2026 seguirá con Tech3, bajo nueva conducción tras la adquisición de un grupo inversor encabezado por Günther Steiner.

Morelli también arrancó firme, ya que largó quinto, su mejor posición en ocho fines de semana mundialistas, y se mantuvo en el lote de punta durante las primeras vueltas. Desde la quinta, su Honda perdió velocidad frente a los líderes y quedó completamente aislado en la pista.

El piloto de Honda terminó noveno, pero un recargo por no cumplir una vuelta larga lo relegó al duodécimo lugar, y cerró la temporada con 18 puntos en el puesto 24 del campeonato. (NA).

El nacido en Barcelona ya firmó con el Aspar Team para 2026, donde compartirá estructura con Máximo Quiles.

El triunfo en Valencia quedó en manos de Adrián Fernández, seguido por el español Álvaro Carpe (KTM) y el japonés Taiyo Furusato (Honda). El italiano Guido Pini (KTM) y el español Máximo Quiles (KTM) completaron los cinco primeros.

El cierre dejó a los dos argentinos dentro de la zona de puntos y consolidó un año de debut sólido para ambos en el Mundial de Moto3.

