Detienen por segunda vez en tres días a un delincuente por robo de vivienda

Un hombre fue arrestado en la madrugada del domingo, dos días después de haber sido detenido por otro robo.

Se trata de José Feliciano Schel, de 45 años, quien fue capturado por la Policía luego de que ingresara en una vivienda de la primera cuadra de Espora e intentara escapar con los elementos robados.

Según se indicó, había ingresado a la vivienda escalando un paredón de casi 3 metros de altura.

En la casa dañó una ventana de un galpón trasero y sustrajo una bicicleta y un par de zapatillas.

Los objetos fueron hallados sobre techos linderos y reconocidos por la propietaria del domicilio.

Schel había sido detenido el último jueves luego de un allanamiento donde se le habían encontrado elementos robados en una vivienda.