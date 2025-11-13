Bahía Blanca | Jueves, 13 de noviembre

20.1°

Bahía Blanca | Jueves, 13 de noviembre

La ciudad.

Dos detenidos por el robo de instrumentos musicales

Fue luego de un par de allanamientos positivos. 

Dos personas fueron detenidas y un par de guitarras recuperadas luego de sendos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías número 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En Pasteur 1162 se aprehendió a José Feliciano Schell, de 43 años, y se demoró a otras tres personas. Además, en Cervantes 460 se capturó a Belén Laurini, de 18, y se demoró a otro joven. Los detenidos son investigados por distintos robos en viviendas de los barrios Bella Vista y La Falda.

En los dos domicilios allanados, además, secuestraron una guitarra criolla en cada uno de ellos junto con distintas herramientas de las que se procura establecer su origen. 

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la comisaría Primera en colaboración con efectivos de la Tercera, Sexta, Séptima, Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas y de la Policía de Prevención Local.

