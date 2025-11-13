Salió de la cárcel y una hora después quedó grabado robando una moto

Gracias a las cámaras de seguridad, un hombre fue capturado por robar una moto a las pocas horas de haber recuperado su libertad por un delito similar, y por haberse resistido al arresto.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía, en José Ingenieros al 2.200.

En ese lugar fue aprehendido Tobías Cenon Caravajal, de 22 años de edad, quien posee amplios antecedentes penales por robo de motovehículos y por delitos contra la propiedad.

El procedimiento se llevó adelanta a partir de una denuncia realizada por la sustracción de un motovehículo en Holdich al 100, donde las cámaras de seguridad del lugar lograron captar la materialización del hecho. El hecho había ocurrido el pasado lunes 3, una hora después de que el delincuente fuera liberado por el delito de tentativa de robo de vehículos.

Incluso vestía las mismas ropas que tenía al momento de ser liberado de la comisaría; es decir, la robó cuando volvía a su casa

A partir de las pruebas fílmicas, hoy se llevó a cabo el operativo. Caravajal quiso fugarse, atacando a los uniformados, algo que finalmente no ocurrió.

El delincuente fue puesto a disposición de la Fiscalía Nº 15 por resistirse al arresto, como también a disposición de la Fiscalía Nº 7 por robo. Sin embargo, hasta el momento esta última no lo acusó por el robo.