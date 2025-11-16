Por el estado del asfalto, chocaron dos vehículos en la ruta nacional 33, cerca de Bahía Blanca

Dos autos chocaron en las últimas horas en la intersección de la ruta nacional 33 (ex Camino Sequiscentenario) y la calle Ayacucho.

En ese lugar, luego de las 21 del sábado, una camioneta Foton frenó de golpe debido a los baches en la calzada y fue impactado por una combi que circulaba en el mismo sentido y que no pudo frenar a tiempo.

El rodado que recibió el impacto era conducida por Cristian Zárate, de 48 años de edad, mientras que Luis Alonso, de 38, manejaba el otro vehículo.

Ninguno de los ocupantes de los rodados sufrió lesiones.

Los controles de alcoholemia arrojaron resultados negativos.