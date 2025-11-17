Se inició, con testigos, el juicio por un homicidio en Punta Alta

La conducta de los dos procesados es analizada por el Tribunal en lo Criminal N° 3.

Con la declaración de testigos se inició hoy -y continuará mañana- el juicio por el homicidio de Juan Martín Domenichetti (45), registrado el año pasado en Punta Alta.

El Tribunal en lo Criminal N° 3 analiza la conducta de Oscar Esteban Alejandro Forchino y Ángel Orlando Cruz, acusados del delito.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según la investigación, a cargo de la UFIJ N° 5, cuyo titular es el fiscal Jorge Viego, el 22 de junio de 2024, Forchino y Cruz fueron a la casa de la víctima, ubicada en Entre Ríos 1345, cuando el primero de ellos aparentemente usó un cuchillo tipo Tramontina para agredir a la víctima, con la intención de causarle la muerte o habiéndose representado que con su accionar podía generar ese resultado.

Mientras Cruz retenía a la pareja de la víctima para impedir que intervenga en su defensa, Forchino le provocó dos heridas de arma blanca, una en el antebrazo izquierdo y otra en el tórax izquierdo. La última herida le produjo una hemorragia severa que provocó un shock hipovolémico y el posterior deceso de Domenichetti, quien contaba con antecedentes.

Los investigadores señalaron en ese momento que los acusados habían estado previamente en esa casa para adquirir drogas y que una hora más tarde regresaron a reclamar porque consideraban que el material comercializado era de muy baja calidad.