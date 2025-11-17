Bahía Blanca | Lunes, 17 de noviembre

24.2°

Bahía Blanca | Lunes, 17 de noviembre

24.2°

Bahía Blanca | Lunes, 17 de noviembre

24.2°
La ciudad.

Se inició, con testigos, el juicio por un homicidio en Punta Alta

Oscar Forchino y Ángel Cruz están acusados de dar muerte a Juan Martín Domenichetti. Una supuesta venta de droga de mala calidad habría sido el móvil.

La conducta de los dos procesados es analizada por el Tribunal en lo Criminal N° 3.

Con la declaración de testigos se inició hoy -y continuará mañana- el juicio por el homicidio de Juan Martín Domenichetti (45), registrado el año pasado en Punta Alta.

El Tribunal en lo Criminal N° 3 analiza la conducta de Oscar Esteban Alejandro Forchino y Ángel Orlando Cruz, acusados del delito.

Según la investigación, a cargo de la UFIJ N° 5, cuyo titular es el fiscal Jorge Viego, el 22 de junio de 2024, Forchino y Cruz fueron a la casa de la víctima, ubicada en Entre Ríos 1345, cuando el primero de ellos aparentemente usó un cuchillo tipo Tramontina para agredir a la víctima, con la intención de causarle la muerte o habiéndose representado que con su accionar podía generar ese resultado.

Mientras Cruz retenía a la pareja de la víctima para impedir que intervenga en su defensa, Forchino le provocó dos heridas de arma blanca, una en el antebrazo izquierdo y otra en el tórax izquierdo. La última herida le produjo una hemorragia severa que provocó un shock hipovolémico y el posterior deceso de Domenichetti, quien contaba con antecedentes.

Los investigadores señalaron en ese momento que los acusados habían estado previamente en esa casa para adquirir drogas y que una hora más tarde regresaron a reclamar porque consideraban que el material comercializado era de muy baja calidad.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Seguridad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE