Villa Rosas: robaron celulares de un comercio de electrodomésticos

Una cantidad no informada de teléfonos celulares robaron en las últimas horas de un comercio de electrodomésticos ubicado en Villa Rosas, según la denuncia formulada hoy.

Los delincuentes habrían ingresado por los techos del local Ciudad Mágica, ubicado en la avenida Arias y Ecuador, luego de cortar el servicio de energía eléctrica en el lugar.

El negocio, casualmente, está mudando esa sucursal desde dicha esquina a la de Esmeralda y Ángel Brunel, en la zona del barrio Evita, que ya atiende al público desde hace un tiempo.

"Se está investigando, se solicitaron las cámaras del sector. Se llevaron teléfonos celulares que estaban en el salón y nada más. Actualmente están haciendo un control sobre la cantidad de celulares que faltan", comentó una fuente policial.

Las actuaciones sumariales, por razones de jurisdicción, quedaron a cargo de la comisaría Sexta, con intervención de la fiscalía.