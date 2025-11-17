Anticipo: Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026

El presidente Javier Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a su par estadounidense, Donald Trump, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.

Ese momento tan esperado se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington en el Kennedy Center.

La idea es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial que albergará solo a los dos referentes de la ultraderecha mundial. (NA).

(Noticia en desarrollo)