Anticipo: Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026
Será en Washington, el próximo 5 de diciembre.
El presidente Javier Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a su par estadounidense, Donald Trump, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.
Ese momento tan esperado se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington en el Kennedy Center.
La idea es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial que albergará solo a los dos referentes de la ultraderecha mundial. (NA).
(Noticia en desarrollo)