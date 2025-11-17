Liga de Suárez: de cara al clásico, Automoto volvió a la victoria y empató Unión

Con el clásico a la vista, Automoto recuperó la senda triunfal y Unión sumó en Coronel Suárez, tras jugarse la duodécima fecha del torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El azulgrana venció en casa a Unión de Pigüé 2 a 1, mientras que el Verde empató en un partidazo ante Boca Juniors 3 a 3.

Con los resultados de este fin de semana, Racing de Carhué, San Martín de Carhué y Peñarol de Pigüé se clasificaron por la Zona A; Peñarol de Guaminí por la B; Unión de Tornquist, Boca Juniors y Deportivo Argentino por la C.

El Progreso y Club Sarmiento (en la A) y Automoto (en la C) ya habían conseguido el pasaje con anterioridad.

Resultados:

--ZONA A: Club Sarmiento 1 (Maximiliano Graff --foto--), El Progreso 0; San Martín ST 2 (Alvaro Maipach y Pablo Pimentel, de penal), Peñarol P 4 (Emiliano Aliberti --3-- y Joaquín Salvi) y Independiente SJ 1 (Benjamín Roleder), Racing C 4 (Emilio Romero, Marco Meloni --2-- y Alejo Martínez. Libre: San Martín C.

--ZONA B: Empleados de Comercio 1 (Tadeo Méndez ), Puan FC 3 (Marcos Cantoni y Mateo Litre --2--, foto); Atlético Huanguelén 0, Peñarol G 0 y Tiro Federal P 1 (Franco Meloni), Deportivo Sarmiento 2 (Ramiro Romano y Kevin López. Libre: Blanco y Negro.

--ZONA C: Automoto 2 (Joaquín Giménez y Carlos Henneberg), Unión P 1 (Luciano Entraigas); Boca Juniors 3 (Luciano Vivas, Mateo Bergese y Emmanuel Merquel, de penal), Unión T 3 (Branco Muzi --foto--, Lautaro Mazzarini y Juan José Heiland) y Deportivo Argentino 2 (Rodrigo Poncela --2--, el segundo de penal), Independiente de Rivera 0. Libre: Deportivo Rivera.

LAS TABLAS