Fútbol.

Liga de Suárez: de cara al clásico, Automoto volvió a la victoria y empató Unión

El azulgrana venció a Unión de Pigüé 2 a1, mientras que el otro representante tornquistense empató como visitante ante Boca Juniors 3 a 3. Ya hay varios clasificados a los playoffs.

Fotos: deportornquist.com.ar

Con el clásico a la vista, Automoto recuperó la senda triunfal y Unión sumó en Coronel Suárez, tras jugarse la duodécima fecha del torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El azulgrana venció en casa a Unión de Pigüé 2 a 1, mientras que el Verde empató en un partidazo ante Boca Juniors 3 a 3.

Con los resultados de este fin de semana, Racing de Carhué, San Martín de Carhué y Peñarol de Pigüé se clasificaron por la Zona A; Peñarol de Guaminí por la B; Unión de Tornquist, Boca Juniors y Deportivo Argentino por la C.

El Progreso y Club Sarmiento (en la A) y Automoto (en la C) ya habían conseguido el pasaje con anterioridad.

Resultados:

--ZONA A: Club Sarmiento 1 (Maximiliano Graff --foto--), El Progreso 0; San Martín ST 2 (Alvaro Maipach y Pablo Pimentel, de penal), Peñarol P 4 (Emiliano Aliberti --3-- y Joaquín Salvi) y Independiente SJ 1 (Benjamín Roleder), Racing C 4 (Emilio Romero, Marco Meloni --2-- y Alejo Martínez. Libre: San Martín C.

--ZONA B: Empleados de Comercio 1 (Tadeo Méndez ), Puan FC 3 (Marcos Cantoni y Mateo Litre --2--, foto); Atlético Huanguelén 0, Peñarol G 0 y Tiro Federal P 1 (Franco Meloni), Deportivo Sarmiento 2 (Ramiro Romano y Kevin López. Libre: Blanco y Negro.

--ZONA C: Automoto 2 (Joaquín Giménez y Carlos Henneberg), Unión P 1 (Luciano Entraigas); Boca Juniors 3 (Luciano Vivas, Mateo Bergese y Emmanuel Merquel, de penal), Unión T 3 (Branco Muzi --foto--, Lautaro Mazzarini y Juan José Heiland) y Deportivo Argentino 2 (Rodrigo Poncela --2--, el segundo de penal), Independiente de Rivera 0. Libre: Deportivo Rivera.

LAS TABLAS

Zona “A”

 

 

 

 

 

 

 

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

El Progreso

23

11

7

2

2

21

15

Racing Club

19

10

5

4

1

18

9

Club Sarmiento

19

10

5

4

1

16

7

San Martín (C)

15

10

4

3

3

16

13

Peñarol de Pigüé

14

10

4

2

4

22

20

San Martín (ST)

7

10

2

1

7

13

24

Independiente (SJ)

2

11

0

2

9

12

30

Zona “B”

 

 

 

 

 

 

 

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Peñarol (Guaminí)

18

10

5

3

2

19

10

Tiro Federal (P)

16

11

4

4

3

16

15

D. Sarmiento

15

10

3

6

1

16

15

Blanco y Negro

13

10

3

4

3

18

14

A. Huanguelén

12

10

3

3

4

6

8

E. de Comercio

11

10

3

2

5

14

20

Puan F. Club

10

11

2

4

5

18

25

Zona “C”

 

 

 

 

 

 

 

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Automoto

22

10

7

1

2

20

10

Unión (Tornquist)

17

10

5

2

3

14

13

Boca Juniors

16

10

4

4

2

18

14

D. Argentino

16

11

5

1

5

13

14

Deportivo Rivera

13

10

3

4

3

17

15

Unión Pigüé

11

11

3

2

6

13

21

Independiente (R)

4

10

0

4

6

9

17

 

 

 

 

 

 

