Liga de Suárez: de cara al clásico, Automoto volvió a la victoria y empató Unión
El azulgrana venció a Unión de Pigüé 2 a1, mientras que el otro representante tornquistense empató como visitante ante Boca Juniors 3 a 3. Ya hay varios clasificados a los playoffs.
Con el clásico a la vista, Automoto recuperó la senda triunfal y Unión sumó en Coronel Suárez, tras jugarse la duodécima fecha del torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
El azulgrana venció en casa a Unión de Pigüé 2 a 1, mientras que el Verde empató en un partidazo ante Boca Juniors 3 a 3.
Con los resultados de este fin de semana, Racing de Carhué, San Martín de Carhué y Peñarol de Pigüé se clasificaron por la Zona A; Peñarol de Guaminí por la B; Unión de Tornquist, Boca Juniors y Deportivo Argentino por la C.
El Progreso y Club Sarmiento (en la A) y Automoto (en la C) ya habían conseguido el pasaje con anterioridad.
Resultados:
--ZONA A: Club Sarmiento 1 (Maximiliano Graff --foto--), El Progreso 0; San Martín ST 2 (Alvaro Maipach y Pablo Pimentel, de penal), Peñarol P 4 (Emiliano Aliberti --3-- y Joaquín Salvi) y Independiente SJ 1 (Benjamín Roleder), Racing C 4 (Emilio Romero, Marco Meloni --2-- y Alejo Martínez. Libre: San Martín C.
--ZONA B: Empleados de Comercio 1 (Tadeo Méndez ), Puan FC 3 (Marcos Cantoni y Mateo Litre --2--, foto); Atlético Huanguelén 0, Peñarol G 0 y Tiro Federal P 1 (Franco Meloni), Deportivo Sarmiento 2 (Ramiro Romano y Kevin López. Libre: Blanco y Negro.
--ZONA C: Automoto 2 (Joaquín Giménez y Carlos Henneberg), Unión P 1 (Luciano Entraigas); Boca Juniors 3 (Luciano Vivas, Mateo Bergese y Emmanuel Merquel, de penal), Unión T 3 (Branco Muzi --foto--, Lautaro Mazzarini y Juan José Heiland) y Deportivo Argentino 2 (Rodrigo Poncela --2--, el segundo de penal), Independiente de Rivera 0. Libre: Deportivo Rivera.
LAS TABLAS
|
Zona “A”
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
El Progreso
|
23
|
11
|
7
|
2
|
2
|
21
|
15
|
Racing Club
|
19
|
10
|
5
|
4
|
1
|
18
|
9
|
Club Sarmiento
|
19
|
10
|
5
|
4
|
1
|
16
|
7
|
San Martín (C)
|
15
|
10
|
4
|
3
|
3
|
16
|
13
|
Peñarol de Pigüé
|
14
|
10
|
4
|
2
|
4
|
22
|
20
|
San Martín (ST)
|
7
|
10
|
2
|
1
|
7
|
13
|
24
|
Independiente (SJ)
|
2
|
11
|
0
|
2
|
9
|
12
|
30
|
Zona “B”
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Peñarol (Guaminí)
|
18
|
10
|
5
|
3
|
2
|
19
|
10
|
Tiro Federal (P)
|
16
|
11
|
4
|
4
|
3
|
16
|
15
|
D. Sarmiento
|
15
|
10
|
3
|
6
|
1
|
16
|
15
|
Blanco y Negro
|
13
|
10
|
3
|
4
|
3
|
18
|
14
|
A. Huanguelén
|
12
|
10
|
3
|
3
|
4
|
6
|
8
|
E. de Comercio
|
11
|
10
|
3
|
2
|
5
|
14
|
20
|
Puan F. Club
|
10
|
11
|
2
|
4
|
5
|
18
|
25
|
Zona “C”
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Automoto
|
22
|
10
|
7
|
1
|
2
|
20
|
10
|
Unión (Tornquist)
|
17
|
10
|
5
|
2
|
3
|
14
|
13
|
Boca Juniors
|
16
|
10
|
4
|
4
|
2
|
18
|
14
|
D. Argentino
|
16
|
11
|
5
|
1
|
5
|
13
|
14
|
Deportivo Rivera
|
13
|
10
|
3
|
4
|
3
|
17
|
15
|
Unión Pigüé
|
11
|
11
|
3
|
2
|
6
|
13
|
21
|
Independiente (R)
|
4
|
10
|
0
|
4
|
6
|
9
|
17