Johnny Depp, presente en la Bombonera para ver a Boca: se llevó una camiseta de regalo

La Bombonera tuvo un invitado de lujo ayer: el actor estadounidense Johnny Depp estuvo en uno de los palcos para presenciar el partido en el que Boca venció a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

La presencia de la estrella de cine, reconocida por sus papeles en películas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera", causó revuelo entre los presentes. Se da apenas una semana después de la visita de Dua Lipa para el Superclásico.

Luego del partido, la cuenta oficial de Boca en redes sociales se encargó de viralizar el encuentro del actor con el máximo referente del club. Se publicó una fotografía de Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme, presidente de la institución.

En la imagen, Riquelme aparece obsequiándole una camiseta del equipo al actor. El club acompañó la publicación con un mensaje contundente: “Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato”.

Depp se encuentra en Argentina para la promoción de su película y aprovechó su estadía para vivir de cerca la pasión del fútbol argentino en uno de sus templos, presenciando el triunfo que mantiene a Boca en lo alto de la tabla de posiciones del Clausura. (NA).