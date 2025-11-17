Maxi López confrontó a Wanda Nara con un pasado affaire: “Hubo un marroquí en esa película”

Wanda Nara y Maxi López volvieron a protagonizar un divertido intercambio en la cocina de MasterChef Celebrity de este domingo. El participante volvió a tirarle un “palito” a la conductora con el origen y nombre del plato que presentó al jurado.

En esta oportunidad, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Damián Betular y el chef invitado Ariel Rodríguez Palacios dividieron a los famosos en dos equipos para enfrentarse entre sí y pelear un lugar en el balcón.

Cuando la conductora visitó la estación de su expareja, confesó que disfrutó verlo bajo presión y siguiendo órdenes del chef: "Me encanta que Betular te tenga así cortito y a las chapas".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“A vos te gusta, eh, disfrutás”, contestó él y comenzó a contarle sobre su plato: “Escuchá. Cous cous marroquí…”.

Sin embargo, Wanda admitió no tener idea de que estaba hablando.

“No, no, pará, pará. ¿No hubo un marroquí por ahí?”, lanzó con humor. En su entrevista personal, explicó a lo que se refería, deslizando los rumores de Wanda con un jugador del PSG: "El marroquí. Ella sabe de qué hablo".

Acorralada con la información, la conductora buscó cambiar de tema: "¿Eh? No vengas a pasar factura que fue todo después de vos".

Pero Maxi insistió: "Hubo un marroquí en esa película".

"No tiene nada que ver con vos, dejá de preguntar y averiguar de mi vida privada", respondió Wanda para luego buscar resguardarse en el chef: "¡Betular! Tu cocinero se está distrayendo un montón".

Apoyando al integrante de su equipo, sumó: "No, porque me dijo que era en honor tuyo el plato".

¿De quién hablaba Maxi López?

Maxi López reavivó los rumores que circularon sobre Wanda Nara con un futbolista del PSG y ex compañero de Mauro Icardi, el pasado junio.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, se trata del jugador Achraf Hakimi, quien se encontraba en proceso de divorcio en aquel entonces.

Los rumores de un affaire entre ellos surgieron luego de que la conductora asistiera a la final de la UEFA Champions League, se alojara en el mismo hotel de concentración y publicara un mensaje misterioso en sus redes sociales.

Una vez en Argentina, Wanda negó rotundamente haber tenido un romance con el marroquí. (NA)