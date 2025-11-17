Fórmula 1: los detalles del nuevo auto que manejará Franco Colapinto en 2026

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, dio detalles sobre el desarrollo del auto que manejará Franco Colapinto en la próxima temporada de la Fórmula 1.

“Estuve en la fábrica la semana pasada y vi el chasis”, dijo el británico en diálogo con Motorsport.com durante el fin de semana en Brasil.

"Normalmente, el chasis es algo que aparece a fines de diciembre o principios de enero. Así que todo es mucho más temprano, porque nuestra primera prueba será en la tercera semana de enero", agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El director deportivo de Alpine explicó la enorme presión que atraviesa la escudería para construir el nuevo monoplaza que manejará el piloto argentino en la próxima temporada.

“Así que toda la gente que ves aquí básicamente va a terminar en Abu Dhabi, volver a casa, saludar a sus familias en Navidad y luego regresará a la fábrica a construir autos para volver a probar. El invierno es más corto de lo que ha sido en mucho tiempo”, detalló.

Al profundizar sobre los plazos, Nielsen reveló que Alpine ya trabaja con un cronograma ajustado para tener listo el sucesor del A525.

Según explicó, el ritmo en la sede del equipo se aceleró al máximo para llegar a tiempo a las primeras pruebas de 2025, en un contexto donde cada día cuenta y donde cualquier retraso puede impactar de lleno en el arranque del proyecto Colapinto.

Al detallar cuándo estará terminado el monoplaza que sucederá al A525, Nielsen reveló el apretado cronograma que atraviesa Alpine.

“El auto existirá en una sola pieza para mediados de diciembre, porque va a tener que estar en una pista tres semanas después”, explicó.

Nielsen también describió el intenso ritmo de trabajo dentro de la fábrica.

“Tenemos la Navidad en el medio de eso. Así que, si recorrés la fábrica ahora, el chasis está allí, aunque no está pintado, no está mecanizado aún. Tenemos el crash test, que es un gran hito, dentro de dos o tres semanas”, adelantó.