Liga de Dorrego: Monte lo dio vuelta y definirá la liguilla ante SUPA
El albirrojo superó a Suteryh 3 a 0, mientras que los del gremio vencieron a Ferroviario 2 a 0.
SUPA y Atlético Monte Hermoso disputarán la final de la Liguilla campeonato del Torneo Oficial Roberto "Tato" Rochat de la Liga de Coronel Dorrego.
El elenco que conduce Horacio Azzolini venció a Ferroviario de Dorrego 2 a 0 y selló la serie con un global de 6 a 1.
Juan Cortez y Yago Sabanés anotaron los tantos del ganador.
Por su parte, Atlético Monte hermoso revirtió la serie tras vencer a Suteryh en el clásico por 3 a 0.
Nicolás Lozano, Joaquín Auday y Matías Lencinas facturaron para el albirrojo, que en la ida había perdido 2 a 1.
Si en la Liguilla repite Monte será el campeón del año, de lo contrario se estirará la definición.