Bahía Blanca | Lunes, 17 de noviembre

26.3°

Bahía Blanca | Lunes, 17 de noviembre

26.3°

Bahía Blanca | Lunes, 17 de noviembre

26.3°
Fútbol.

Liga de Dorrego: Monte lo dio vuelta y definirá la liguilla ante SUPA

El albirrojo superó a Suteryh 3 a 0, mientras que los del gremio vencieron a Ferroviario 2 a 0.

SUPA y Atlético Monte Hermoso disputarán la final de la Liguilla campeonato del Torneo Oficial Roberto "Tato" Rochat de la Liga de Coronel Dorrego.

El elenco que conduce Horacio Azzolini venció a Ferroviario de Dorrego 2 a 0 y selló la serie con un global de 6 a 1.

Juan Cortez y Yago Sabanés anotaron los tantos del ganador.

Por su parte, Atlético Monte hermoso revirtió la serie tras vencer a Suteryh en el clásico por 3 a 0.

Nicolás Lozano, Joaquín Auday y Matías Lencinas facturaron para el albirrojo, que en la ida había perdido 2 a 1.

Si en la Liguilla repite Monte será el campeón del año, de lo contrario se estirará la definición.

 

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.
Seguridad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE