Liga de Dorrego: Monte lo dio vuelta y definirá la liguilla ante SUPA

SUPA y Atlético Monte Hermoso disputarán la final de la Liguilla campeonato del Torneo Oficial Roberto "Tato" Rochat de la Liga de Coronel Dorrego.

El elenco que conduce Horacio Azzolini venció a Ferroviario de Dorrego 2 a 0 y selló la serie con un global de 6 a 1.

Juan Cortez y Yago Sabanés anotaron los tantos del ganador.

Por su parte, Atlético Monte hermoso revirtió la serie tras vencer a Suteryh en el clásico por 3 a 0.

Nicolás Lozano, Joaquín Auday y Matías Lencinas facturaron para el albirrojo, que en la ida había perdido 2 a 1.

Si en la Liguilla repite Monte será el campeón del año, de lo contrario se estirará la definición.