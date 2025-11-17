Liga de Villarino: perdieron los dos de arriba y las tablas se apretaron

Por segundo fin de semana consecutivo, los punteros volvieron a perder, tras jugarse la 8ª fecha "Raúl Royo" de la Asociación de Fútbol de Villarino.

En la Zona 1, Ferroviario de Argerich perdió en Médanos ante Barrio Africa 1 a 0.

En ese sector, Juventud Unida le dio alcance al puntero tras vencer a San Adolfo 4 a 0.

Por su parte, por la Zona 2, Fútbol y Tenis superó en cancha a Juventud Agraria de Algarrobo 4 a 2.

Social Ascasubi --que goleó a Cobolvi 4 a 0 -- y 12 de Octubre, que se quedó con el clásico ante Caza y Pesca por 1 a 0, están al acecho.

--Resultados:

LAS TABLAS

--ZONA 1: 1) Juventud Unida y Ferroviario, 15 puntos; 3) Cobolvi, 10; 4) Africa, 8 y 5) San Adolfo, sin unidades.

--ZONA 2: 1) Juventud Agraria, 16; 2) Ascasubi y 12 de Octubre, 15; 4) Fútbol y Tenis, 13 y 5) Caza y Pesca, 7.

Próxima fecha (9º y anteúltima)

San Adolfo-Barrio Africa

Ferrovario-Cobolvi

12 de Octubre-Fútbol y Tenis

Ascasubi-Caza y Pesca

Juventud Unida-Juventud Agraria