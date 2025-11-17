La diputada Banfi reclama que se incluya la obra de El Cholo en el Presupuesto 2026

Karina Banfi, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, solicitó públicamente hoy que se incluya en el Presupuesto 2026 la terminación de la obra denominada Paso Urbano, un lugar abandonado que volvió a la polémica por el sorpresivo cierre del mayorista Yaguar.

Esta mañana, desde Empleados de Comercio contaron que "los motivos que dicen son la baja venta, ya que no tienen ingresos, y que el tema de la obra pública los complicó", al hacer referencia a la obra inconclusa que desalienta a los clientes a llegar al supermercado ubicado en Circunvalación y Don Bosco.

"Desde el 2020 se abandonó la obra del Cholo. Estoy pidiendo al gobierno de Milei que incluya en el presupuesto 2026 la terminación de la obra del Cholo, inconclusa y estratégica para la productividad y el desarrollo de la zona", manifestó en sus redes sociales la diputada radical.

"Los bahienses estamos atrapados en la desidia y las políticas porteño-céntricas de los gobiernos nacionales. Necesitamos salir de este círculo vicioso de burocracia y avancemos hacia el crecimiento", agregó Banfi.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por al menos dos años, y con una inversión que en 2023 había superado los 17.000 millones de pesos, Paso Urbano fue la obra más importante que la Dirección Nacional de Vialidad desarrolló en la Argentina.

La ruta de los 11 puentes en 11 kilómetros, tal como se la denominó en algunas ocasiones, está ubicada en un sitio estratégico de conexión vial desde el sur hacia el norte del país (y viceversa).

Se trata del primer tramo de la ruta nacional 33, que nace en la denominada rotonda El Cholo (a partir del 3 de septiembre de 2008, ya que desde 1935 el mojón inicial estaba en la plaza Rivadavia), atraviesa la apertura de la ruta nacional 35 (hacia la provincia de La Pampa) y concluye en la zona del barrio privado Bosque Alto, desde donde puede retomarse camino hacia la Comarca Serrana, así como a la ruta provincial 51, RN 3 vieja o Grünbein (como primer paso hacia la RN 3 norte, o costa atlántica).