Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó su cotización esta tarde a un valor promedio de $1.433,71 para la venta y de $1.381,52 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,19 % en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue marca $1.450 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofrece a $1.435 (+0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.839,50 (-0,70%); el MEP cotiza a $1.445,79 (-0,40 %); y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.486,30 (+0,20 %).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 618 puntos básicos (+0,98%).