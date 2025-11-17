Bruno Arias: "Creo que nos quedamos con el 1 por ser cabezas duras"

Casi en silencio, Tiro Federal se fue metiendo en la lucha por terminar bien arriba en el Clausura de la B y lo consiguió ayer con una esforzada victoria 1 a 0 ante Sansinena. Su arquero Bruno Arias, de buenos rendimientos, dejó sus sensaciones ahora que el aurivioleta está a tres triunfos de volver a la A.

"Antes del partido hablamos de que el convencimiento y la convicción que teníamos en enero la mantuvimos en el transcurso del año. En la quinta fecha estábamos últimos, firmábamos entrar al playoffs; imaginate ahora. Por eso digo que nos quedamos con el 1 por ser cabezas duras", le contó a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

"En los primeros cuatro partidos no habíamos metido un gol y cuando se dieron los resultados empezamos a confiar más en nosotros. Y dijimos: nos metimos en el baile y hay que bailar", agregó.

