Cecilia Strzyzowski tendrá certificado de defunción y le darán a su madre las cenizas halladas

Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada por el Clan Sena, tendrá certificado de defunción a más de dos años de su crimen y le entregarán a su madre, Gloria Romero, las cenizas halladas en el Río Tragadero, pruebas que fueron claves para el desarrollo del juicio donde seis de los siete acusados fueron encontrados culpables por el jurado popular.

“Creo que Cecilia ya descansa en paz, hoy va a tener ya su acta de defunción”, expresó Jorge Canteros, Procurador General de la Justicia de Chaco, en una conferencia de prensa que dio junto con sus colegas y el Equipo Fiscal.

En este sentido, destacó que en la audiencia de cesura se le pedirá a la jueza Dolly Fernández que “disponga la inscripción del fallecimiento con causa de muerte femicidio”.

"Es un reconocimiento a Gloria Romero y la tía de Cecilia, que sufrieron esta pérdida irreparable", expuso.

El sábado 15 al mediodía, después de una larga espera, el jurado popular halló culpable a César Sena del homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, mientras que a sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, por ser partícipes primarios del mismo delito.

Respecto a los otros acusados, Gustavo Obregón y Fabiana González fueron responsables del encubrimiento agravado y Gustavo Melgarejo por el mismo delito, pero leve. Griselda Reynoso fue sobreseída.

Ahora, se informó que la audiencia de cesura, donde se conocerán los montos de las penas, se desarrollaría el próximo viernes 26 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. (NA)