Villa Rosas: "Estamos angustiados, este robo nos hizo mucho daño"

Varios teléfonos celulares, pequeños electrodomésticos y consolas de juego, por un valor superior a los 40 millones de pesos, fue lo que sustrajeron del local Ciudad Mágica de Villa Rosas, según confirmó la dueña del comercio, Sonia Cabrera.

"Estamos muy angustiados e indignados, este robo nos hizo mucho daño, porque nos agarra en un momento que no tenemos seguro, como para que se tome la dimensión del perjuicio", declaró Cabrera a La Nueva.

El negocio, ubicado en la avenida Arias y Ecuador, está en proceso de mudanza hacia Esmeralda y Ángel Brunel. Esa medida se aceleró a partir de este delito.

"Nos íbamos a mudar el mes que viene pero nos vamos a mudar hoy, vamos a agrupar (productos) en los salones más grandes que tenemos y vamos a poner custodia para poder cuidar a los chicos de día y sereno, para proteger al negocio de noche", declaró.

El saqueo descubierto hoy a la mañana fue realizado por boqueteros que hicieron un agujero en una chapa del techo para acceder al salón.

Un día antes, dos personas que serían parte de la banda se habrían dedicado a cortar la luz para descargar las baterías de las alarmas y facilitar la acción delictiva.

"Nos entraron anoche (domingo), por declaraciones y cámaras de algunos vecinos, vinieron antes, cortaron la luz y esperaron que las alarmas se queden sin batería y entraron. Nos robaron mucho", remarcó.

"Estamos muy angustiados con todo esto porque la crisis es muy grande y uno está tratando de mantener a todos los empleados, que tienen muchos años y que nos pase esto...Por ellos, que todos viven de esta empresa, vamos a seguir adelante. Somos mujeres fuertes y vamos a seguir", sostuvo Cabrera.

La comerciante pidió la colaboración de vecinos de la zona que puedan aportar cámaras a fin de que la Policía pueda encauzar la investigación.

¿Seguidilla de delitos?

Luego de difundirse el robo en su local, Cabrera recibió hoy la visita de algunos vecinos que relataron haber sufrido delitos similares en las últimas horas.

"Vino un vecino que le habían hecho la misma temática (corte de alarma) y se dio cuenta; en la hamburguesería de enfrente también y a un matrimonio le entraron en la casa, los golpearon y les robaron", detalló.

Este último hecho, según aclaró, se produjo en una vivienda de la avenida Arias al 1.600 y el hombre "quedó con el ojo hinchado".